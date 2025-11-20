Η κακοκαιρία σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και νησιά Ιονίου σύμφωνα με την ΕΜΥ θα συνεχιστεί και την Παρασκευή ενώ από το βράδυ έως τα ξημερώματα του Σαββάτου αναμένεται κάποια σχετική βελτίωση.

Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Ήπειρο, όπου τα τελευταία 24ωρα οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν αποκλείσει δρόμους και προκαλέσει καταστροφές και έχουν υπερχειλίσει ποτάμια.

Η κακοκαιρία σύμφωνα με την ΕΜΥ θα συνεχιστεί και την Παρασκευή ενώ από το βράδυ έως τα ξημερώματα του Σαββάτου αναμένεται κάποια σχετική βελτίωση. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ αφορά στην κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στην περιοχή αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Την Παρασκευή αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο ενώ θα υπάρξει βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).

Στην Ήπειρο η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε πολλές πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα πολίτες να εγκλωβιστούν, ποτάμια να υπερχειλίσουν ενώ σε ορισμένες περιοχές υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Νεράιδας- Σαγιάδας, από το 8ο μέχρι το 11ο χιλιόμετρο στη Σκάλα Φιλιατών. Η κίνηση διεξάγεται από παράπλευρες επαρχιακούς οδούς.

{https://twitter.com/ForecastGreece/status/1991448328735990127}

Επίσης οι Αρχές συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στην οδική σύνδεση προς τον Συνοριακό σταθμό Μαυροματίου λόγω συχνής πτώσης βράχων.

«30 ώρες συνεχούς βροχής»

Παράλληλα μετά από σχεδόν 30 ώρες συνεχούς βροχόπτωσης, υπερχείλισε χείμαρρος κοντά στην Μονή Στομίου. Η Μονή αποκλείστηκε. Σε ναάρτησή της στα socila media ανέφερε πως «Στην περιοχή της Τύμφης μέχρι το Μέτσοβο βρέχει συνεχώς για πάνω από 30 ώρες. Όπως βλέπετε στο επισυναπτόμενο βίντεο η Μονή Στομίου έχει αποκλεισθεί από τον χείμαρρο που διέρχεται πριν από την τελευταία ανηφόρα του δρόμου προς τη Μονή. Στον χείμαρρο αυτό καλό είναι να κατασκευαστεί μια μικρή γέφυρα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας και να μην κινδυνεύσει κάποιος ορειβάτης ή προσκυνητής. Αν συμβεί στους μοναχούς της Μονής το διάστημα υπερχείλισης του χειμάρρου αυτού κάποιο πρόβλημα υγείας με ανάγκη μετάβασης σε νοσοκομείο, θα κινδυνεύσουν τα μέγιστα. Η μικρή γέφυρα δεν θα χαλάσει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αλλά θα εξασφαλίσει τη σταθερή σύνδεση της Μονής με την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα. Κάποιοι αντιδρούν για μερικές βελτιώσεις του δρόμου χωρίς να σκέφτονται τις ανάγκες της Μονής. Οι βελτιώσεις του δρόμου θα βοηθήσουν τη Μονή να εξασφαλίζει όλη τη διάρκεια του έτους ακώλυτα τα αναγκαία και να απομακρύνονται εύκολα τα σκουπίδια, που δημιουργούνται από τους προσκυνητές. Με τον αποκλεισμό η Μονή δεν μπορεί να δέχεται επισκέπτες και προσκυνητές.

{https://www.facebook.com/watch/?v=2354043288345702}

Η επαρχία της Κόνιτσας είναι αυτή που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις ενώ αρκετά χωριά εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα σύμφωνα με το EpirusPost. Τα ρέματα μετατράπηκαν σε ποτάμια, δρόμοι κόπηκαν στα δύο. Τα λιγότερα προβλήματα από την κακοκαιρία τα αντιμετωπίζει ο νομός Πρέβεζας, ενώ η ορεινή ζώνη του Νομού Ιωαννίνων, της Άρτας, οι Φιλιάτες και η Παραμυθιά στην Θεσπρωτία έχουν δεχθεί πλήγματα από την κακοκαιρία.

{https://twitter.com/ForecastGreece/status/1991260611984888316}

Κακοκαιρία ωστόσο σαρώνει και τη Θράκη. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από την περιοχή.

{https://twitter.com/ForecastGreece/status/1991589550632890628}

Mε πληροφορίες του EpirusPost