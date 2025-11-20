Ο πρόεδρος του 7ου Γυμνασίου Χαλανδρίου καταγγέλλει στο Dnews την μη κάλυψη του κενού στα Φιλολογικά αλλά και τον κίνδυνο να χαθεί και η θέση της Βιολόγου.

Έχουμε φτάσει στον τρίτο μήνα λειτουργίας των σχολείων με τα κενά να αποτελούν «δαμόκλειο σπάθη» πάνω από τις τάξεις σε όλη την επικράτεια και τους μαθητές να χάνουν εβδομαδιαίως εκατοντάδες ώρες μαθημάτων πρώτης γραμμής. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερως κρίσιμη δεδομένουν ότι φέτος τα κενά δεν «αγγίζουν» μόνο δευτερεύοντα μαθήματα αλλά πλέον έχουν επεκταθεί σε ειδικότητες όπως μαθηματικοί, φιλόλογοι, βιολόγοι με την ύλη των μαθημάτων να παραμένει καθηλωμένη και να είναι άγνωστο πότε και αν θα μπορέσει να καλυφθεί το χάσμα που έχει προκύψει από τις αρχές της σχολικής χρονιάς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποστελέχωσης κρίσιμων μαθημάτων είναι όσα συμβαίνουν στο 7ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ.Ευθύμιο Λυμπερόπουλο να καταγγέλλει στο Dnews ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι γονείς απευθύνθηκαν προσφάτως στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να επισημάνουν το σημαντικό κενό σε φιλόλογο που καταγράφεται στο σχολείο τους και έλαβαν ως απάντηση ότι στο πλαίσιο της γ φάσης των προσλήψεων αναπληρωτών θα υπάρχει κάλυψη της εκπαιδευτικής τους ανάγκης. Όμως η πραγματικότητα διέψευσε τις προσδοκίες καθώς μετά την ανακοίνωση της τρίτης φάσης των προσλήψεων το κενό συνεχίζεται με την πλήρωσή του να έχει παραπεμφθεί στις καλένδες.

Σε δηλώσεις του ο κ.Λυμπερόπουλος σημειώνει ότι «είναι ανεπίτρεπτο να μην υπάρχει εν έτει 2025 άμεση δυνατότητα κάλυψης των κενών μόλις προκύπτουν. Στο σχολείο μας έχουμε ένα κενό σε Φιλόλογο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις μαθητικές ανάγκες σε κρίσιμα μαθήματα που εξετάζονται και στο τέλος της χρονιάς. Μάλιστα όπως πληροφορηθήκαμε μόλις χθες σε κίνδυνο είναι η υπάρχουσα θέση της Βιολόγου η οποία όπως μας ενημέρωσε θα συμμετάσχει σε μια επιτροπή για την Ολυμπιάδα Παίδων το 2027 στη χώρα και θα αποχωρήσει από το σχολείο μας με έγκριση από το Υπουργείο. Η αποχώρησή της την δεδομένη αυτή στιγμή θα δημιουργήσει πρόβλημα γιατί είναι άγνωστο πώς θα καλυφθεί αυτό το κενό. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει εφεδρεία από πλευράς Διευθύνσεων ώστε να καλύπτονται τα κενά που προκύπτουν όπως για παράδειγμα αυτό που συμβαίνει με την Βιολόγο μας το πρόβλημα διαιωνίζεται και η κάλυψη προγραμματίζεται μελλοντικά. Για να μην αναφερθούμε στο γεγονός ότι θα ακούσουμε πάλι υποσχέσεις επί υποσχέσεων ότι το κενό θα καλυφθεί».

Κραυγή αγωνίας και για την Παράλληλη Στήριξη

Πέραν του κενού στα Φιλολογικά πρόβλημα εντοπίζεται και στην Παράλληλη Στήριξη με τον κ. Λυμπερόπουλο να τονίζει μέσω Dnews ότι κανείς εκπαιδευτικός δεν έχει έρθει στο σχολείο για τα αιτήματα που υπάρχουν για Παράλληλη Στήριξη. Καταλήγοντας τονίζει ότι για ακόμη μία χρονιά, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί γίνονται «θεατές στο ίδιο έργο», βλέποντας τη δημόσια και δωρεάν παιδεία να μη λαμβάνει ούτε την ελάχιστη στήριξη που έχει ανάγκη και να παραμελούνται τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Η επιστολή του Συλλόγου Γονέων του 7ου Χαλανδρίου για το κενό με την Φιλόλογο

«Επικοινωνούμε μαζί σας για να εκφράσουμε την αγωνία -πλέον- των γονέων του σχολείου μας αναφορικά με την πλήρωση κενού πρόσφατης μετακίνησης εκπαιδευτικού (ΠΕ02 Φιλολογίας). Το κενό έχει προκύψει ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την τοποθέτηση άλλου/ης εκπαιδευτικού στη θέση της. Η μόνη ενημέρωση που υπήρξε από την πλευρά της Β’ Βάθμιας στη Διεύθυνση του σχολείου, ήταν η επιβεβαίωση του κενού μια περίπου εβδομάδα μετά τη μετακίνηση της εκπαιδευτικού. Εύλογα, αναρωτιόμαστε για ποια επιβεβαίωση μιλάμε, δεδομένου ότι προφανώς η μετακίνηση της εκπαιδευτικού εγκρίθηκε από την υπηρεσία σας, οπότε η ύπαρξη του κενού προέκυπτε αυτόματα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, θα θέλαμε να ζητήσουμε την άμεση τοποθέτηση εκπαιδευτικού για την κάλυψη του κενού που υπάρχει. Το πρόβλημα όπως αντιλαμβάνεστε είναι έντονο τόσο στο επίπεδο του καθημερινού προγράμματος των μαθητών/τριών, όπως κυρίως και στο επίπεδο της υποβάθμισης της παρεχόμενης προς αυτά εκπαίδευσης. Είναι ακατανόητο το να μην μπορεί να επιλυθεί άμεσα ένα τόσο σημαντικό ζήτημα του σχολείου και τα παιδιά να στερούνται στα μέσα του Νοέμβρη ενός βασικού τους δικαιώματος .

Παράλληλα, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό μας για τη μη τοποθέτηση μέχρι σήμερα εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης στο σχολείο μας για όσα παιδιά υπάρχουν οι σχετικές διαγνώσεις από τους αρμόδιους φορείς. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, επιφυλασσόμαστε για επόμενα βήματα μας στην κατεύθυνση διεκδίκησης των αυτονόητων δικαιωμάτων των παιδιών μας.»

H απάντηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας