Η Ένωση παίζει ξανά εντός, αυτή τη φορά με τον Ατρόμητο, έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία μετά τις επτά νίκες.

Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχει η ΑΕΚ.

Οι Περιστεριώτες πέρασαν μεσοβδόμαδα νικηφόρα από το AEL FC Arena για το Κύπελλο (0-1), πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά μετά από πέντε διαδοχικές ήττες.

Οι Περιστεριώτες πέρασαν μεσοβδόμαδα νικηφόρα από το AEL FC Arena για το Κύπελλο (0-1), πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά μετά από πέντε διαδοχικές ήττες.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη στις 21:00 και θα προβληθεί από το CS1HD.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0

Βόλος - Κηφισιά 1-1

Αστέρας Τρίπολης - Λεβαδειακός 7/12, 17:00

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 7/12, 17:30

ΠΑΟΚ - Άρης 7/12, 19:30

ΑΕΚ - Ατρόμητος 7/12, 21:00

Πανσερραϊκός Παναιτωλικός 8/12, 18:00

Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει στις Σέρρες, με τον ουραγό Πανσερραϊκό να φιλοξενεί τον Παναιτωλικό.