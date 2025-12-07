Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχει η ΑΕΚ.
Η Ένωση παίζει ξανά εντός, αυτή τη φορά με τον Ατρόμητο, έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία μετά τις επτά νίκες - και την ισοπαλία (1-1) με τη Σάμροκ Ρόβερς - στους οκτώ πιο πρόσφατους αγώνες της.
Οι Περιστεριώτες πέρασαν μεσοβδόμαδα νικηφόρα από το AEL FC Arena για το Κύπελλο (0-1), πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά μετά από πέντε διαδοχικές ήττες.
Η σέντρα είναι προγραμματισμένη στις 21:00 και θα προβληθεί από το CS1HD.
Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
- Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0
- Βόλος - Κηφισιά 1-1
- Αστέρας Τρίπολης - Λεβαδειακός 7/12, 17:00
- ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 7/12, 17:30
- ΠΑΟΚ - Άρης 7/12, 19:30
- ΑΕΚ - Ατρόμητος 7/12, 21:00
- Πανσερραϊκός Παναιτωλικός 8/12, 18:00
Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει στις Σέρρες, με τον ουραγό Πανσερραϊκό να φιλοξενεί τον Παναιτωλικό.