Sneak preview από το αποψινό επεισόδιο «Πόρτο Λεόνε».

«Πόρτο Λεόνε» - Έφτασε η ώρα των αποκαλύψεων. H Γαλήνη μαθαίνει για τη σχέση Στράτου και Αγγελικής ! Πώς θα αντιδράσει;

Η εξαφάνιση του Ζήση, η εμπλοκή του Καστίλια και η αποκάλυψη του Γιάμαρη !

«Πόρτο Λεόνε»: Απόψε στις 22:30, έρχονται οι μεγάλες αποκαλύψεις

Επεισόδιο 21

O Ζήσης ξεφεύγει από τα χέρια του Γρηγόρη και τρέπεται σε φυγή, αναγκάζοντας έτσι την Γαλήνη να παραδεχθεί στον Γρηγόρη ότι ο μικρός είδε αυτόν και τον Στράτο να τσακώνονται το μοιραίο βράδυ.

Παράλληλα, ο Γιάμαρης προσπαθεί να εκμαιεύσει από την Αλεξάνδρα το σχέδιο που υποθέτει πως έχει για την Αγγελική και την μεσολάβησή της να της βρει δουλειά δίπλα στον Γρηγόρη.

Εκείνη αρνείται τα πάντα, ενώ δέχεται πίεση και από τον Καπετανάκο, ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει τι σκαρώνει με τον Στελάρα πίσω από την πλάτη του.

Ο Ορέστης σε μια προσπάθειά του να μάθει πληροφορίες για το πώς έφτασε το ρολόι που είχε δώσει στη Βούλα στο χέρι του Ιορδάνη Αρχοντή, συντάσσει μια επιστολή με την οποία επιχειρεί να τον προσεγγίσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=SQ0bA64WSCg}

Ωστόσο, η Λένα καλεί τη Βούλα στο σπίτι της προκειμένου να ζητήσει άδεια από τη μητέρα της να ξεκινήσει μαθήματα μαζί της.

Η Καίτη δηλώνει την εξαφάνιση του ανιψιού της, Ζήση, ο οποίος είναι άφαντος για πάνω από 48 ώρες και ο Καστίλιας γεμίζει ενοχές, καθώς γνωρίζει ακριβώς που βρίσκεται το παιδί. Στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη, η επίτιμη καλεσμένη για το δείπνο κάνει την εμφάνισή της στην ώρα της.

Η Αγγελική έρχεται ευγενική, φέρνοντας γλυκό για να ευχαριστήσει την οικοδέσποινα Γαλήνη Βούλγαρη.

Η Γαλήνη, εμφανώς ψυχρή, υποδέχεται με τυπικότητα την καλεσμένη, πράγμα που δεν ξεφεύγει από την προσοχή του άνδρα της του Ντίνου.

Για να καλύψει τη αμηχανία, ο Ντίνος οδηγεί την Αγγελική στο σαλόνι όπου βρίσκεται η υπόλοιπη οικογένεια, ο Ορέστης, η Λένα και ο Χρόνης.

Μετά τις απαραίτητες συστάσεις και τους χαιρετισμούς έρχεται και ο Γρηγόρης φανερά χαρούμενος για το βράδυ που προμηνύεται ιδανικό για να γνωρίσει η οικογένειά του την Αγγελική…

Στα μάτια του ο έρωτας είναι φανερός, το χαμόγελο έχει επιστρέψει στο πρόσωπό του, οι εφιάλτες και τα σκοτάδια του παρελθόντος φαίνεται να έχουν υποχωρήσει μπροστά στο φως που του δίνει το πρόσωπο της Αγγελικής.

Η μητέρα του η Γαλήνη όμως, παρακολουθεί με βαθιά ανησυχία στο βλέμμα της, σα να ξέρει ότι σε λίγο η πόρτα του σπιτιού θα χτυπήσει φέρνοντάς της μαύρα νέα…

Όταν το τραπέζι προς τιμήν της Αγγελικής, για το θάρρος που έδειξε με τον δράστη της διάρρηξης, ξεκινά, ο Γιάμαρης καταφτάνει δίνοντας στη Γαλήνη ένα ακόμη χτύπημα, αποκαλύπτοντάς της τη σχέση Στράτου και Αγγελικής.

{https://www.youtube.com/watch?v=Sjgt4cp7xsI}

Porto Leone : Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Alpha!