Ένας νέος χαρακτήρας, ο οποίος θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή της Πολυξένης, κάνει την εμφάνισή του αυτή την εβδομάδα στα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι».

Ο Ηλίας Αρώνης, τον οποίο υποδύεται ο Ιωάννης Αθανασόπουλος, έρχεται στη σειρά φέρνοντας μαζί του γοητεία, ευαισθησία και μια…εμμονή με την Πολυξένη.

Ο Ηλίας είναι ο μοναχογιός ενός γνωστού εφοπλιστή. Όμορφος, καλλιεργημένος και ευγενικός, έχει μεγαλώσει μέσα σε δύο κόσμους: αυτόν της επιχειρηματικής ισχύος και αυτόν της καλλιτεχνικής ευαισθησίας, χάρη στη μητέρα του.

Παρά την καλή του καρδιά, κουβαλάει έναν εσωτερικό αγώνα που τον κάνει υπερβολικά δοτικό και μερικές φορές φοβικά δεμένο με τους ανθρώπους που αγαπά.

Το παρελθόν του κρύβει δύσκολες στιγμές, τις οποίες η οικογένειά του έχει κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως ο Ηλίας παραμένει ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει και να αγαπήσει αληθινά, κάτι που τον κάνει αμέσως συμπαθή στους γύρω του.

{https://www.youtube.com/watch?v=RLH-9i8nw08}

Η γνωριμία του με την «Ξένια Ολυμπίου» θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη σειρά, γεμάτο συναίσθημα, ένταση και απρόσμενες εξελίξεις, που θα επηρεάσουν ριζικά την επαγγελματική πορεία αλλά και τη ζωή της Πολυξένης.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!

