Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 18

Ο Ρήγας αποκαλύπτει στην Αλίκη ότι ο Άρης είναι ο πρώτος που γνώριζε την πρόθεσή του να πουλήσει το ξενοδοχείο. Τα δύο πρόσωπα του Άρη εξοργίζουν την Αλίκη, η οποία τον αντιμετωπίζει ευθέως απαιτώντας να μάθει την αλήθεια: ποιος πραγματικά είναι ο Άρης Δανέζης και τι δουλειά έχει στο Grand Hotel.

Ο αρραβώνας του Ιορδάνη και της Ελπίδας κινδυνεύει να ματαιωθεί, όταν η μητέρα της επισκέπτεται απρόοπτα το ξενοδοχείο…

Η αφοσίωση του Χαραλάμπη στα σχέδια του Χατζημήτρου τον οδηγούν σε σύγκρουση με τη Θεώνη. Η Αστυνομία βρίσκει το πτώμα της Ρεγγίνας και άρα όλοι καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για δολοφονία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι εξελίξεις ανησυχούν και κινητοποιούν την Κυβέλη, η οποία αποφασίζει να επισκεφτεί αιφνιδιαστικά τον Χατζημήτρο, δείχνοντας ότι αρχίζει να ενώνει τα κομμάτια που συνθέτουν το παζλ της αλήθειας…