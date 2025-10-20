Η Άντζελα Δημητρίου και η Κατερίνα Λιόλιου εντυπωσιάζουν με το music video του «Που Τη Βρήκε;», ένα fashion performance με έντονη ταυτότητα και διαχρονικό χαρακτήρα.
Το «Που Τη Βρήκε;» αποκτά εικόνα μέσα από ένα εκπληκτικό fashion revival video που συνδυάζει την ενέργεια και το glam των 90s με τη σύγχρονη αισθητική του σήμερα. Τη σκηνοθεσία έκανε ο MenelaosV.
{https://www.youtube.com/watch?v=7msswqA_n4Y}
Στο «Που Τη Βρήκε;», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, η Άντζελα Δημητρίου και η Κατερίνα Λιόλιου ενώνουν τις φωνές τους σ’ ένα σύγχρονο λαϊκό ντουέτο - έκπληξη.
Το «Που Τη Βρήκε;», που υπογράφουν στη μουσική ο Κωνσταντής και στους στίχους ο Χρήστος Αναστασίου, συνδυάζει μοναδικά τις δύο ξεχωριστές και δυναμικές καλλιτέχνιδες και έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στο κοινό και στα social media.
Βρείτε το «Που Τη Βρήκε;» στις streaming υπηρεσίες:
https://bfan.link/pou-ti-vrike