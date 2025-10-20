Άντζελα Δημητρίου και Κατερίνα Λιόλιου, ενώνουν τις φωνές του!

Η Άντζελα Δημητρίου και η Κατερίνα Λιόλιου εντυπωσιάζουν με το music video του «Που Τη Βρήκε;», ένα fashion performance με έντονη ταυτότητα και διαχρονικό χαρακτήρα.

Το «Που Τη Βρήκε;» αποκτά εικόνα μέσα από ένα εκπληκτικό fashion revival video που συνδυάζει την ενέργεια και το glam των 90s με τη σύγχρονη αισθητική του σήμερα. Τη σκηνοθεσία έκανε ο MenelaosV.

{https://www.youtube.com/watch?v=7msswqA_n4Y}

Στο «Που Τη Βρήκε;», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, η Άντζελα Δημητρίου και η Κατερίνα Λιόλιου ενώνουν τις φωνές τους σ’ ένα σύγχρονο λαϊκό ντουέτο - έκπληξη.

Το «Που Τη Βρήκε;», που υπογράφουν στη μουσική ο Κωνσταντής και στους στίχους ο Χρήστος Αναστασίου, συνδυάζει μοναδικά τις δύο ξεχωριστές και δυναμικές καλλιτέχνιδες και έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στο κοινό και στα social media.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βρείτε το «Που Τη Βρήκε;» στις streaming υπηρεσίες:

https://bfan.link/pou-ti-vrike