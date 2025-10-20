Ο παρουσιαστής, φανερά ενοχλημένος στο Πρωινό.

Την ενόχλησή του δεν έκρυψε το πρωί της Δευτέρας, ο Ανδρέας Μικρούτσικος κατά τη διάρκεια της εκπομπής Buongiorno.

Αφορμή στάθηκε η συζήτηση γύρω από την αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη. Μετά τα σχόλια των συνεργατών της Φαίης Σκορδά, η παρουσιάστρια έδωσε τον λόγο στον Ανδρέα Μικρούτσικο για να εκφράσει τη δική του άποψη.

Ωστόσο, τη στιγμή που εκείνος ανέπτυσσε τη σκέψη του, η Φαίη Σκορδά παρενέβη για να προσθέσει μια δική της παρατήρηση, γεγονός που προκάλεσε τον εκνευρισμό του γνωστού παρουσιαστή.

«Γίνεται να με αφήσετε μια φορά να μιλήσω και να μου φέρετε ένα εκατομμύριο αντιρρήσεις μετά; Την ώρα που πάω να αναπτύξω ένα σκεπτικό, δε γίνεται να διακόπτομαι. Αν δε θέλετε, αρκούν οι τέσσερις-πέντε απόψεις που άκουσα», είπε εμφανώς ενοχλημένος ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Η Φαίη Σκορδά απάντησε:

«Επειδή ξεκίνησες με τις απόψεις των άλλων…»

Και ο Ανδρέας Μικρούτσικος συνέχισε:

«Άκουσέ με ολοκληρωμένα, κι αν έχεις αντιρρήσεις, μπορούμε να το συζητήσουμε ό,τι θέλεις και στο διάλειμμα. Δε χρειάζεται να γίνει στον αέρα».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 5:15 του βίντεο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddmy5144fjc9?integrationId=40599y14juihe6ly}