Για την επιτυχία, την απόρριψη και το «Κωνσταντίνου και Ελένης» μίλησε ο Βασίλης Κούκουρας.

Σε μία ιδιαίτερη προσωπική αποκάλυψε προχώρησε ο ηθοποιός Βασίλης Κούκουρας, ο οποίος μίλησε τόσο για την επαγγελματική του πορεία, την ενασχόληση με άλλες εργασίες, αλλά και την μεγάλη επιτυχία του «Κωνσταντίνου και Ελένης» που τον έκανε ευρύτερα γνωστό στο κοινό ως «Μάνθο Φουστάνο».

Το πρωί της Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη τόσο στη Φαίη Σκορδά – όσο και στους συνεργάτες της.

Βασίλης Κούκουρας: Η καριέρα του και η μεγάλη επιτυχία του «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Εκ πρώτοις λοιπόν, ο Βασίλης Κούκουρας, αναφέρθηκε στην επαγγελματική απόρριψη και το πώς το διαχειρίστηκε όταν κάτι τέτοιο συνέβη στη ζωή του και ιδιαίτερα από τη στιγμή που επρόκειτο για έναν ρόλο, που ήθελε να φέρει εις πέρας: «Ναι, ήθελα να το κάνω. Μου άρεσε αυτό που ήθελα να κάνω. Βεβαίως έχω εισπράξει και την επιτυχία. Ότι έκανα αυτό που ήθελα», ανέφερε αρχικά και στην συνέχεια, εξομολογήθηκε το λόγο πίσω από τυχόν απορρίψεις: «Το 99% της επιλογής των ηθοποιών είναι το «κατ’ εξοχήν», δηλαδή όπως είσαι. Ανεξαρτήτως ταλέντου, έτσι πιστεύω. Οι επιλογές, γίνονται «αν μου κάνει αυτός…» αν δένει – δένει. Λέω για ένα ποσοστό αξιοκρατίας. Όχι ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία, μην τα ισοπεδώσω και τα απορρίψω όλα».

Σε δεύτερο χρόνο, απάντησε καταφατικά στο ερώτημα που έθεσε η παρουσιάστρια, αναφορικά με το αν έχει καταπιαστεί και με άλλες εργασίες, πέρα από την υποκριτική: «Βεβαίως. Δεν έπαιζα στο θέατρο και έκανα άλλα πράγματα. Παρουσιάσεις σε τυχερά παιχνίδια, έχω κάνει οδηγός, ασφαλιστής. Οδηγός σε φορτηγά. Τότε δεν ήμουν, ας πούμε και τόσο πολύ γνωστός, αλλά τα έχω κάνει αυτά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddn1kfbmdz55?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με ειλικρίνεια μάλιστα, τοποθετήθηκε και ως προς το πώς αντέδρασε απέναντι στην μεγάλη επιτυχία που γνώρισε ως «Μάνθος Φουστάνος» στην εμβληματική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης: «Όχι. Το καλάμι το καβάλησα μετά το «Κωνσταντίνου και Ελένης», αλλά το καβάλησα σε σχέση με εμένα. Καλάμια από καλάμια έχουν διαφορά. Έχει να κάνει με την προσωπικότητα του καθενός. Το γεγονός ότι μάλλον θα καβάλησα και κάποιο καλάμι. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι κάποια αλλοίωση υπήρχε», σημείωσε χαρακτηριστικά και προχώρησε στο να εξηγήσει τα όσα ανέφερε:

«Όμως ευτυχώς, είχα καλούς ανθρώπους γύρω μου, κυρίως φίλους, γιατί αυτοί είναι που σε μαζεύουν και σε γειώνουν. Έκανα και ψυχανάλυση. Βέβαια, δεν ήμουν από τους ανθρώπους που έβγαινα σε μία παρέα και ήθελα να έχω την προσοχή ή δεν μιλούσα σε ανθρώπους. Δεν ήμουν το κλασικό «ψώνιο». Σε σχέση με τα δικά μου μέτρα και σταθμά, θεωρούσα ότι δεν ήταν σωστό αυτό που κάνω. Είχε να κάνει με την αντιμετώπιση της ζωής», δήλωσε και συνέχισε: «Με καλούσαν για παράδειγμα κάπου και έλεγα: «Θα με βλέπουν, οπότε πρέπει να είμαι κάπως…», βλακείες», κατέληξε ο Βασίλης Κούκουρας.