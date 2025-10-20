Η Χριστίνα, ήταν η πρώτη αποχώρηση από το ανανεωμένο πλατό του GNTM 6.

Γεμάτο με ανατροπές, εκπλήξεις και ανανεωμένο έχει φτάσει το φετινό GNTM, με δοκιμασίες ιδιαίτερα απαιτητικές.

Ήδη στο πρώτο set της χρονιάς, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, υποδέχθηκε τα επίδοξα μοντέλα πάνω σε νταλίκα και η δοκιμασία, απαιτούσε δράση, έντονη έκφραση και σωστή στάση σώματος. Ο Ανέστης, κρίθηκε ο μεγάλος νικητής, κερδίζοντας τη σουίτα της βίλας μαζί με 600 ευρώ, ενώ η Χριστίνα- όντας και τραυματισμένη- αποχώρησε πρώτη από το ανατρεπτικό GNTM 6.

Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια, το πάθος της και την ανάγκη της να εξελιχθεί στο χώρο της μόδας, ο τραυματισμός της, δεν την άφησε να παρουσιάσει τον καλύτερό της εαυτό στην πρώτη δοκιμασία αποχώρηση.

GNTM 6- Όσα αποκάλυψε η Χριστίνα

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, η Χριστίνα, βρέθηκε στο πλατό του «Breakfast», όπου και μίλησε για την εμπειρία της στο σπίτι του Greece's Next Top Model.

Να σημειωθεί, πως η Χριστίνα, ήδη από την πρώτη δοκιμασία στην πισίνα, φαίνεται να τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μην έχει καλή ισορροπία πάνω στην νταλίκα, ενώ ο πόνος δεν την άφησε να δώσει τον καλύτερό της εαυτό. Η ίδια, αποφάσισε να μην πει οτιδήποτε στους κριτές πριν από την φωτογράφιση ή κατά τη διάρκεια αυτής, ενώ αποκάλυψε τον τραυματισμό της, τη στιγμή που θα άκουγε την κριτική της. την στάση της επικρότησε και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Καλυτερεύει, επισκέφτηκα και γιατρό με το που έφυγα από το παιχνίδι. Θα γίνουμε καλά. Ένιωσα αδικία. Δεν παραπονέθηκα παρ’ όλα αυτά. Θεωρώ ότι η φωτογραφία μου, δεν ήταν τόσο κακή- όσο την έκαναν να φαίνεται», σημείωσε αρχικά η Χριστίνα μιλώντας στον Ετεοκλή Παύλου.

Αναφορικά με τη φωτογραφία που την οδήγησε εκτός παιχνιδιού, η ίδια, σημείωσε: «Πολλά παιδιά δεν κοιτούσαν την κάμερα. Δεν είναι ότι ήμουν η μόνη. Απλά ίσως να μην άρεσε τόσο, ή επειδή ήμουν τραυματίας σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε να με επηρεάσει στο μέλλον. Οι δοκιμασίες, θα είναι αρκετά απαιτητικές και φάνηκε από την πρώτη κιόλας».

Για το γεγονός πως αποκάλυψε τον τραυματισμό της μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, η Χριστίνα, ανέφερε: «Δεν ήθελα να πως μέσα στο set «παιδιά, πονάω…», δεν ήθελα να παραπονεθώ, έβγαλα το set- όπως μπορούσα. Στραμπούλιξα και το άλλο μου πόδι, πάνω στη νταλίκα, όπως προσπαθούσα να τρέξω…».

«Το πρόσωπο που δεν κοιτούσε την κάμερα… ενόχλησε. Αυτό θεώρησα σωστό. Εμένα μου άρεσε, το είπα. Δεν το ξέρω. Όταν το έμαθαν όμως στο πλατό, το έμαθαν πριν αποφασίσουν ποιος θα αποχωρήσει…», σημείωσε η Χριστίνα μεταξύ άλλων για τον τραυματισμό και την αποχώρησή της.

«Δεν ήθελα να με ευνοήσουν… ήθελα να είμαι όπως τα υπόλοιπα παιδιά. Ήθελα να βγάλω το αποτέλεσμά μου…».

Σε σχέση με τους συμπαίχτες της και την στάση τους απέναντι στον τραυματισμό της, η Χριστίνα δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν μ’ άρεσε. Καλό είναι τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, να μην κάνουμε αστεία. Πολύ πιθανό κάποιος, να μην με πίστεψε…».