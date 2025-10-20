«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00

Με νέα επεισόδια και καταιγιστικές εξελίξεις έρχεται αυτή την εβδομάδα η δραματική- καθημερινή σειρά του Alpha: «Να μ’ αγαπάς».

Ολοκαίνουργια επεισόδιο, σήμερα και κάθε μέρα στις 20.00.

Απόψε, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ο Λευτέρης πιάνει δουλειά στο σπίτι των Καλλιγά…

«Να μ' αγαπάς»: Όσα θα δούμε απόψε

Ένα ξεχασμένο e-mail από την τράπεζα δημιουργεί πανικό και επισπεύδει τις προετοιμασίες του γάμου της Άννας και του Ορφέα. Ο Λευτέρης γίνεται δεκτός ως ήρωας στο σπίτι των Καλλιγά, αλλά η παρουσία του σπέρνει ταυτόχρονα φόβο. Μια χαμένη επιταγή φέρνει όλο και πιο κοντά τις αποκαλύψεις για τον Χάρη.

Μάκης τροφοδοτεί χωρίς να το ξέρει τα όνειρα της Σοφίας, ενώ ο Άγγελος πέφτει θύμα της ίδιας της παγίδας του. Ο Λευτέρης βρίσκει τρόπο να υπενθυμίζει στην μητέρα του την υπόσχεσή της και ο χρόνος για τη Ζωή αρχίζει να μετρά αντίστροφα!

Η Σοφία προσπαθεί να προσεγγίσει τον Άγγελο δίχως να ξέρει τα σχέδια του…

{https://www.youtube.com/watch?v=H4e42VMCPBQ}

Εβίτα και Χάρης λογομαχούν, αφού ο Χάρης δεν παραδέχεται πως είναι επιπόλαιος και δεν οργανώνει σωστά τις κινήσεις του…

{https://www.youtube.com/watch?v=ct04PTANFmg}

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=Irja6IZd9dw}