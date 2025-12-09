Αποσπάσματα από το αποψινό επεισόδιο, «Άγιος Έρωτας».

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Ο Αντρέας προτείνει κάτι αναπάντεχο στη Θάλεια.

Η υγεία της Πετρούλας βρίσκεται σε κίνδυνο.

Τι θα δούμε απόψε:

Ένα τροχαίο με τρεις νεκρούς, δύο γονείς και τη μικρή τους κόρη, στην Πάτρα, δημιουργεί πανικό σε Χλόη και Αργύρη φοβούμενοι πως πρόκειται για τους Μαρούδες και τη μικρή Ελευθερία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι δυο τους, μαζί με τον Κλεάνθη, αποφασίζουν να πάνε στην Πάτρα για την αναγνώριση των θυμάτων.

{https://www.youtube.com/watch?v=5Z1vDJVrIi4}

Ο Κυριάκος μαθαίνει από τον Νικηφόρο για τα κοντραμπάντα και για τους δυο άγνωστους που διέφυγαν από τα πυρά και συγκρούεται με τον Πέτρο πιστεύοντας ότι εκείνος με τον Στέφανο κρύβονται πίσω από τα λαθραία.

{https://www.youtube.com/watch?v=pLDB6tU16hM}

Ο Αντρέας προτείνει στη Θάλεια να ψευδομαρτυρήσει δίνοντας άλλοθι στην Χριστίνα προκειμένου να μην γλιτώσει ξανά ο Παύλος.

{https://www.youtube.com/watch?v=N9ufNUHgLc4}

Στο σανατόριο, ο πατήρ Νικόλαος ενημερώνεται από τον γιατρό, ότι η Πετρούλα οδεύει ολοταχώς προς την πλήρη αποθεραπεία της από τη φυματίωση… όμως ο κίνδυνος να έχουν υποστεί μόνιμη βλάβη τα πνευμόνια της είναι μεγάλος.

{https://www.youtube.com/watch?v=R07qw21MgWQ}