Όσα θα δούμε σήμερα στην σειρά «Να μ' αγαπάς»:
Ο Άγγελος πλησιάζει την Ζωή και η Φωτεινή συγκρούεται με τον Λευτέρη…
Ο Λευτέρης και η Άννα συναντιούνται, αλλά αυτή η συνάντηση πληγώνει και τους δύο.
Ο Θεόφιλος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, ανακοινώνοντας το διαζύγιό του με την Ζωή, παρά τις αντιρρήσεις του Ορφέα που τον κατηγορεί για όλα όσα έχουν συμβεί.
Η Ζωή ψάχνει για δουλειά, μα όλες οι πόρτες είναι κλειστές.
Η Έλλη φέρνει τον Θανάση προ των ευθυνών του.
Ο Άγγελος αποφασίζει να πλησιάσει την Ζωή και κάνει το πρώτο βήμα.
Η Φωτεινή φτάνει σε σύγκρουση με τον αδελφό της καθώς τολμά να επανασυνδεθεί με τη μητέρα της.
«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.