«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Όσα θα δούμε σήμερα στην σειρά «Να μ' αγαπάς»:

Ο Άγγελος πλησιάζει την Ζωή και η Φωτεινή συγκρούεται με τον Λευτέρη…

Ο Λευτέρης και η Άννα συναντιούνται, αλλά αυτή η συνάντηση πληγώνει και τους δύο.

Ο Θεόφιλος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, ανακοινώνοντας το διαζύγιό του με την Ζωή, παρά τις αντιρρήσεις του Ορφέα που τον κατηγορεί για όλα όσα έχουν συμβεί.

Η Ζωή ψάχνει για δουλειά, μα όλες οι πόρτες είναι κλειστές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Έλλη φέρνει τον Θανάση προ των ευθυνών του.

{https://www.youtube.com/watch?v=DyIb4PjXU8E}

Ο Άγγελος αποφασίζει να πλησιάσει την Ζωή και κάνει το πρώτο βήμα.

Η Φωτεινή φτάνει σε σύγκρουση με τον αδελφό της καθώς τολμά να επανασυνδεθεί με τη μητέρα της.

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.