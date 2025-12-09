«Πόρτο Λεόνε», σήμερα οι ανατρεπτικές εξελίξεις τις σειράς. Sneak preview από την πλοκή.

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Πυροβολούν τον Στελάρα! Αιχμάλωτοι Αλεξάνδρα και Στελάρας !

Η μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη.

Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη !

«Πόρτο Λεόνε»: Μη χάσετε τις ανατρεπτικές εξελίξεις απόψε στις 22:30

Επεισόδιο 23

Η Γαλήνη ταραγµένη από τον θάνατο του Ζήση, αναρωτιέται αν έκανε καλά που απέκρυψε από τον Γιάµαρη το ραντεβού τους στα ναυπηγεία, ενόσω ο Γρηγόρης, προσπαθώντας να παραμείνει ψύχραιμος, ετοιμάζει στην Αγγελική µια πρόταση που κανείς δεν περιμένει.

Η Βούλα συναντιέται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον Ορέστη και µε την παρότρυνση της Λένας καλείται να του δώσει εξηγήσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=BSYzu2BKvHs}

Την ίδια στιγμή, όσο ο Καπετανάκος προσπαθεί για ακόμη µια φορά να µάθει από την Καίτη την αλήθεια για τις δοσοληψίες της µε τη γυναίκα του και τον Στελάρα, η Αλεξάνδρα βρίσκεται αιχμάλωτη µαζί µε τον Στελάρα από τους άντρες του Ρόζου.

Η Αγγελική μαθαίνει τις υποψίες της Γαλήνης για τη σχέση της µε τον Στράτο και ψάχνει τρόπους για να κρύψει την ταραχή της, ενώ, παράλληλα, εξομολογείται στη Βούλα μισές αλήθειες σχετικά µε την δουλειά που έχει αναλάβει και το σχέδιο της Αλεξάνδρας.

Ο Καστίλιας χάνει τη φωτογραφική μηχανή µε την οποία έχει απαθανατίσει τη συνάντηση της Γαλήνης και του Γρηγόρη µε τον Ζήση, ενώ ο Γιάµαρης έχει ήδη ζητήσει να του εμφανίσουν το φιλµ.

{https://www.youtube.com/watch?v=Dwpb1MnOyas}

Η Αγγελική / Άντζελα (Ιζαμπέλα Φούλοπ) προσπαθεί να μάθει τι έμαθε ο Γρηγόρης (Βασίλης Μηλιώνης) από τη μητέρα του την Γαλήνη για τη σχέση της με τον Στράτο.

Ο Γρηγόρης θέλει να την καθησυχάσει και να την πείσει ότι οτιδήποτε και να πει η μητέρα του ή οποιοσδήποτε άλλος εναντίον της δε θα είναι ικανό να μειώσει την αγάπη του γι’ αυτήν…

Ως επισφράγισμα της δίνει ένα φιλί τρυφερό και παθιασμένο συγχρόνως…

{https://www.youtube.com/watch?v=9EgBkhw6RNE}

Μπαίνει η Κοραλία (Ευφημία Καλογιάννη) στο μαγαζί, η Ρίτα (Μαριάννα Πολυχρονίδη) σχολιάζει την αγορίστικη εμφάνισή της, η Φωφώ και η Λουίζα παρακολουθούν όταν μπαίνει φορτσάτη η Ντόρα (Γρηγορία Μεθενίτη) που θέλει να ενημερώσει την Κοραλία για τον άνδρα της Βίκυς .

Η Κοραλία την ευχαριστεί για την ενημέρωση… Δείχνει προβληματισμένη. Θέλει τόσο να προστατεύσει την φίλη της και τη μικρή της οικογένεια, φαίνεται ότι για να το καταφέρει δε θα σταματήσει μπροστά σε κανένα εμπόδιο.

Ακόμη κι αν αυτό σημάνει την καταστροφή της…