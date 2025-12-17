Ο Λούκας Γιώρκας τόνισε ότι δεν τον ενδιαφέρει η υπόθεση από κουτσομπολίστικη άποψη: Τι απάντησε στο αν έχει δεχθεί ανήθικες προτάσεις.

Στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών μίλησε ο Λούκας Γιώρκας, αναφερόμενος τόσο στην υπόθεση καταγγελίας για σεξουαλική κακοποίηση που αναμένεται να γίνει σε βάρος συναδέλφου του όσο και στο ζήτημα των κακοποιητικών συμπεριφορών στον χώρο του τραγουδιού.

Ο τραγουδιστής κράτησε αποστάσεις από φήμες και σενάρια, τονίζοντας πως σημασία έχουν μόνο οι επίσημες διαδικασίες.

«Το έχω ακούσει κι εγώ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ αλλά δεν με ενδιαφέρει το κουτσομπολιό. Αν γίνουν οι καταγγελίες και αποφανθεί η Δικαιοσύνη ότι έχει συμβεί κάτι…», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, μίλησε και για προσωπικά του βιώματα, σημειώνοντας ότι, αν και δεν έχει δεχθεί ανήθικες προτάσεις, έχει έρθει αντιμέτωπος με πιεστικές συμπεριφορές.

«Ανήθικες προτάσεις δεν θα έλεγα πως έχω δεχθεί αλλά έχω δεχθεί λίγο παρατραβηγμένες συμπεριφορές. Έχω πιεστεί. Προκειμένου να μη δώσω περισσότερη έκταση, άφησα τον άνθρωπο αυτό να εκτονωθεί και συνέχισα τη ζωή μου», δήλωσε