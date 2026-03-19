Οι πηγές αναφέρουν ότι οι συζητήσεις υπερβαίνουν την άφιξη μιας Αμφίβιας Ομάδας Ετοιμότητας την επόμενη εβδομάδα στη Μέση Ανατολή, μαζί με μια Μονάδα Εκστρατευτικών Πεζοναυτών που περιλαμβάνει περισσότερους από 2.000 πεζοναύτες.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την ανάπτυξη χιλιάδων αμερικανών στρατιωτών για την ενίσχυση της επιχείρησή της στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο και τρία άτομα με γνώση του θέματος που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Οι αναπτύξεις αυτές θα μπορούσαν να προσφέρουν στον Τραμπ επιπλέον επιλογές, καθώς εξετάζει την επέκταση των αμερικανικών επιχειρήσεων, με τον πόλεμο με το Ιράν να βρίσκεται ήδη στην τρίτη εβδομάδα του.

Μεταξύ των επιλογών περιλαμβάνεται η διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης για τα πετρελαιοφόρα μέσω των Στενών του Ορμούζ, αποστολή που θα πραγματοποιηθεί κυρίως με αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις, σύμφωνα με τις πηγές.

Ωστόσο, η διασφάλιση των Στενών θα μπορούσε επίσης να σημαίνει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στις ακτές του Ιράν, ανέφεραν τέσσερις πηγές, μεταξύ των οποίων δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης εξετάσει επιλογές για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χαργκ του Ιράν, τον κόμβο από τον οποίο εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου, σύμφωνα με τρία άτομα με γνώση του θέματος και τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους. Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν πολύ επικίνδυνη, καθώς το Ιράν έχει τη δυνατότητα να πλήξει το νησί με πυραύλους και drones.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στο νησί στις 13 Μαρτίου, με τον Τραμπ να απειλεί ότι θα πλήξει και τις κρίσιμες πετρελαϊκές του υποδομές «για πλάκα». Ωστόσο, δεδομένου του ζωτικού του ρόλου στην οικονομία του Ιράν, ο έλεγχος του νησιού πιθανότατα θα θεωρηθεί καλύτερη επιλογή από την καταστροφή του, σύμφωνα με στρατιωτικούς ειδικούς.

Οποιαδήποτε χρήση αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων - ακόμη και για περιορισμένη αποστολή - θα μπορούσε να ενέχει σημαντικούς πολιτικούς κινδύνους για τον Τραμπ, δεδομένης της χαμηλής υποστήριξης της αμερικανικής κοινής γνώμης για την εκστρατεία στο Ιράν και των προεκλογικών δεσμεύσεών του περί μη εμπλοκής των ΗΠΑ σε νέες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επίσης συζητήσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων για την ασφάλεια των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, σύμφωνα με ένα από τα άτομα με γνώση του θέματος.

Οι πηγές δεν θεωρούν ότι η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων οπουδήποτε στο Ιράν είναι άμεση, αλλά αρνήθηκαν να συζητήσουν λεπτομέρειες του επιχειρησιακού σχεδιασμού των ΗΠΑ. Ειδικοί εκτιμούν ότι η αποστολή για τη διασφάλιση των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και επικίνδυνη, ακόμη και για τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε: «Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για αποστολή χερσαίων δυνάμεων αυτή τη στιγμή, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί σοφά όλες τις επιλογές στη διάθεσή του.

«Ο πρόεδρος επικεντρώνεται στην επίτευξη όλων των καθορισμένων στόχων της Επιχείρησης "Επική Οργή": την καταστροφή της ικανότητας βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, την εξουδετέρωση του ναυτικού του, τη διασφάλιση ότι οι τρομοκρατικοί του σύμμαχοι δεν μπορούν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και την εγγύηση ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιούνται την ώρα που ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να πλήττει το ιρανικό ναυτικό, τα αποθέματα πυραύλων και drones, καθώς και τη βιομηχανία άμυνας της χώρας.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει, μέχρι στιγμής, περισσότερα από 7.800 πλήγματα από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου και έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστρέψει περισσότερα από 120 ιρανικά πλοία.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι συζητήσεις για ενισχύσεις των ΗΠΑ υπερβαίνουν την άφιξη μιας Αμφίβιας Ομάδας Ετοιμότητας την επόμενη εβδομάδα στη Μέση Ανατολή, μαζί με μια Μονάδα Εκστρατευτικών Πεζοναυτών που περιλαμβάνει περισσότερους από 2.000 πεζοναύτες.

Ωστόσο, μία από τις πηγές σημείωσε ότι ο αμερικανικός στρατός χάνει σημαντικό αριθμό δυνάμεων με την απόφαση να σταλεί το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford στην Ελλάδα για συντήρηση.