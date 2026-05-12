Νέες διευκρινίσεις για την κυκλοφορία οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία αλλά φέρουν πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟΚ) παρέχει εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποσαφηνίζοντας το πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του νόμου 5177/2025 και της υπουργικής απόφασης 143021/2020.

Η εγκύκλιος αφορά τόσο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δικαιούνται να αποκτούν στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας όσο και τις αρμόδιες υπηρεσίες και ελεγκτικούς φορείς που εμπλέκονται στην παρακολούθηση της κυκλοφορίας των συγκεκριμένων οχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του νόμου 5177/2025, όχημα που τίθεται σε ακινησία απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας του αντίστοιχου έτους, εφόσον η δήλωση ακινησίας πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, προβλέπεται ότι όχημα για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία απαγορεύεται να κυκλοφορεί για οποιονδήποτε λόγο.

Ο νόμος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις στις περιπτώσεις παραβίασης της ακινησίας. Ειδικότερα, αν όχημα εντοπιστεί να κινείται ή να σταθμεύει σε διαφορετικό σημείο από εκείνο που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο ανέρχεται σε 30.000 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση άδειας οδήγησης για τρία χρόνια. Επιπλέον, καταλογίζονται τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και τα σχετικά πρόστιμα μη καταβολής τους.

Ωστόσο, η νέα εγκύκλιος διευκρινίζει ότι διαφορετικό καθεστώς ισχύει για τα οχήματα που φέρουν νόμιμα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας βάσει της υπουργικής απόφασης 143021/2020. Οι πινακίδες αυτές χορηγούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και φορέων, όπως κατασκευαστές, εισαγωγείς, έμποροι και αντιπρόσωποι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, μεσολαβητές πωλήσεων, εμπόρους ενάριθμων οχημάτων, ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς παροχής συγκοινωνιακού έργου.

Τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς δοκιμής, επίδειξης, πώλησης ή ερευνητικών έργων και, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, μπορούν να χορηγούνται και για οχήματα που τελούν σε καθεστώς εκούσιας φορολογικής ακινησίας.

Με βάση τις νέες διευκρινίσεις, τα ενάριθμα οχήματα που βρίσκονται σε ακινησία αλλά κυκλοφορούν νόμιμα με πινακίδες ΔΟΚ δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις και τις κυρώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 62 του νόμου 5177/2025. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις αν τα οχήματα εντοπιστούν να κινούνται ή να σταθμεύουν σε διαφορετικό σημείο από εκείνο που έχει δηλωθεί στην ακινησία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που έχει θέσει όχημα σε φορολογική ακινησία, αλλά το χρησιμοποιεί νόμιμα με πινακίδες ΔΟΚ για δοκιμή από υποψήφιο αγοραστή. Αν το όχημα εντοπιστεί να κινείται στον δρόμο ή να βρίσκεται εκτός του δηλωμένου σημείου στάθμευσης, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 10.000 ευρώ, καθώς η κυκλοφορία του καλύπτεται από το ειδικό καθεστώς των ΔΟΚ.

Αντίστοιχα, ερευνητικός φορέας που χρησιμοποιεί όχημα σε ακινησία με πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας για δοκιμές αυτόνομης οδήγησης ή οδικής ασφάλειας μπορεί να το μετακινεί νόμιμα στο πλαίσιο ερευνητικών έργων, χωρίς να θεωρείται ότι παραβιάζει την ακινησία του οχήματος.