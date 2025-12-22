Η διαδικασία εξυπηρέτησης θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας.

Από σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, τίθεται σε ισχύ η δυνατότητα επιστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των μετακινήσεων των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Η παραλαβή των πινακίδων πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης του προβλεπόμενου προστίμου και της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διαθέτουν την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καθώς και έγγραφο ταυτοποίησης (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο).

Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση.

Η διαδικασία εξυπηρέτησης θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας, στην οδό Λιοσίων 22, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 14:30.

Διευκρινίζεται ότι από το μέτρο εξαιρούνται περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων αντικοινωνικής στάθμευσης, όπως η παράνομη στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ ή σε χώρους που φέρουν την ειδική σήμανση Ρ-71 και Ρ-72.

Παράλληλα, δεν επιστρέφονται πινακίδες και άδειες οδήγησης για υποθέσεις που έχουν ήδη κριθεί από τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.