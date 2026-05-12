Τέσσερις μήνες μετά την επένδυση ύψους 50 εκατ. δολαρίων σε project εξαγωγών LNG στην Αλάσκα, η Danaos Corporation προχωρά σε ακόμη μία στρατηγική κίνηση στον τομέα του φυσικού αερίου, αξιοποιώντας τη σημαντική ρευστότητα που δημιούργησε τα προηγούμενα χρόνια από την εκρηκτική άνοδο της αγοράς containerships κατά την περίοδο της πανδημίας.

Η εισηγμένη στις ΗΠΑ ναυτιλιακή εταιρία συμφερόντων του Γιάννη Κούστα, με στόλο που προσεγγίζει τα 120 πλοία και νεότευκτα, ανακοίνωσε στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου ότι επένδυσε περίπου 50 εκατ. ευρώ (58,6 εκατ. δολάρια) για την απόκτηση ποσοστού 1,9% στην κυπριακή επενδυτική εταιρία Yoda, η οποία ελέγχεται από τον επιχειρηματία Γιάννη Παπαλέκα.

Η Yoda διαθέτει περίπου το 29% της Capital Clean Energy Carriers, της εισηγμένης εταιρίας μεταφοράς LNG που ελέγχεται από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ενισχύοντας έτσι την έμμεση παρουσία της Danaos στην αγορά μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η νέα τοποθέτηση σηματοδοτεί το δεύτερο μεγάλο άνοιγμα της Danaos στον κλάδο του LNG μέσα σε λίγους μήνες, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης του ομίλου πέρα από τη βασική δραστηριότητα των containerships. Την ίδια στιγμή, η εταιρία συνεχίζει δυναμικά την επέκταση του στόλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ανακοινώνοντας την απόκτηση δύο ακόμη νεότευκτων containerships χωρητικότητας 5.000 teu, τα οποία ναυπηγούνται στην Κίνα και αναμένεται να παραδοθούν το 2027.

Τα δύο νέα πλοία έχουν ήδη εξασφαλισμένες ναυλώσεις διάρκειας τριών ετών, προσθέτοντας περίπου 85 εκατ. δολάρια στο συμβολαιοποιημένο ανεκτέλεστο έσοδο της εταιρίας. Με τη συγκεκριμένη παραγγελία, το συνολικό ναυπηγικό πρόγραμμα της Danaos ανέρχεται πλέον σε 29 πλοία.

Παράλληλα, η Danaos διευρύνει την παρουσία της και στην αγορά ξηρού φορτίου, διατηρώντας υπό ναυπήγηση τέσσερα newcastlemax bulk carriers στην Κίνα, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής διαφοροποίησης δραστηριοτήτων και ενίσχυσης της παρουσίας της σε διαφορετικούς ναυτιλιακούς κλάδους.

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ομίλου συνεχίζει να στηρίζει την επενδυτική του επέκταση. Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, η Danaos κατέγραψε καθαρά κέρδη 140,4 εκατ. δολαρίων, έναντι 115,1 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ παράλληλα προχώρησε σε περαιτέρω απομόχλευση, με αποτέλεσμα η πλειονότητα του στόλου της να παραμένει πλέον χωρίς τραπεζικό δανεισμό.