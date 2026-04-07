Ο δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά στην επιστροφή αδειών ικανότητας οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών στις μετακινήσεις τους ενόψει των εορτών του Πάσχα 2026 σύμφωνα με το parallaximag.gr.

Για την επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας και των αδειών ικανότητας οδήγησης, θα τηρηθεί η διαδικασία καταβολής του διοικητικού προστίμου. Η απόφαση αυτή δεν περιλαμβάνει παραβάσεις που σχετίζονται με στάθμευση σε κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) για ΑμεΑ, καθώς και σε θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία, όπως και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από δικαστικές αρχές.

Η διαδικασία επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας και των αδειών οδήγησης θα απαιτεί την καταβολή του διοικητικού προστίμου. Οι επιστροφές θα γίνουν από τη M. Τρίτη, 7 Απριλίου έως τη M. Πέμπτη 9 Απριλίου, κατά τις ώρες 08:00-20:00.