Εντατικοί είναι οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ για τις παράνομες κροτίδες και βεγγαλικά κατά την περίοδο του Πάσχα.

Στη σύλληψη επτά ατόμων (έξι άνδρες και μία γυναίκα) προχώρησαν αστυνομικοί στο Βροντάδο Χίου ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 05/05, σε αποθήκη κατασκευής αυτοσχέδιων ρουκετών ενόψει του Πάσχα.

Οι συληφθέντες βρίσκονταν σε αποθήκη όπου κατασκεύαζαν παράνομα πυροτεχνήματα, όταν σημειώθηκε ανάφλεξη μίγματος υλικών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για εμπρησμό από αμέλεια και κατά συναυτουργία.

Η αποθήκη εντοπίστηκε από τις Αρχές και ακολούθησε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• αυτοσχέδια μηχανή ανάμειξης υλικών συνδεδεμένη με καλώδια εκκίνησης μπαταρίας

• αυτοσχέδια κατασκευή σύσφιξης καλουπιών

• 180 ρουκετόξυλα

• μπαταρία αυτοκινήτου

• μίξερ

• στρογγυλό κόσκινο

• καρφί στερέωσης καλουπιού

• 14 καλούπια που είχαν υποστεί καύση

• μπρούτζινο εργαλείο («κόπανος»)

• 30 κιλά μείγματος υλικών, προοριζόμενο για γέμισμα αυτοσχέδιων ρουκετών

• σύρμα περιτύλιξης

• σακούλα με κόλλα

• πήλινη γάστρα

• 5 πλαστικά δοχεία

• 20 κιλά κάρβουνο

• καμένα ρούχα

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Πυροσβεστικής καθώς και εξειδικευμένοι αστυνομικοί για τη διενέργεια αυτοψίας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας.

Σύλληψη και στην Πάτρα

Ένας 30χρονος συνελήφθη το πρωί της Μ.Δευτέρας (06/04) στην περιοχή του Ρίου από στελέχη της Ασφάλειας Πατρών, ο οποίος είχε στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα κροτίδων και πυροτεχνημάτων.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στο διαμέρισμά του πάνω από 3.000 κροτίδες και βεγγαλικά, αλλά και ένα πιστόλι κρότου.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.