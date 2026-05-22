Η ανήλικη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Πάτρας την Παρασκευή (22/05), έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε 14χρονη σε χωριό της Κάτω Αχαϊας.

Όπως μεταδίδει το tempo24.gr, η ανήλικη εκτιμάται ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών στην οικία της, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαίας. Στο Κέντρο Υγείας μετέβησαν αστυνομικοί όταν ενημερώθηκαν για το περιστατικό.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή της 14χρονης στο Καραμνδάνειο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου η ανήλικη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι έρευνες της αστυνομίας στρέφονται στο τι μπορεί να οδήγησε την ανήλικη να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.