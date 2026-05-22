«Σεβόμαστε τις διαδικασίες των άλλων κομμάτων, δεν τους ζητάμε να διαλυθούν ή να αναστείλουν τη λειτουργία τους», ανέφερε μεταξύ άλλων η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Real και στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη παραχώρησε την Παρασκευή (22/05) η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Στην συνέντευξή της, η κα. Κουφονικολάκου μίλησε για τις διεργασίες που κορυφώνονται ενόψη της 26ης Μαΐου. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε όσα θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας την ερχόμενη Τρίτη στο Θησείο, όπου εκτός από το έμβλημα και το όνομα του κόμματος, θα παρουσιάσει και στοιχεία από το πρόγραμμα του νέου πολιτικού φορέα.

Σε ερώτηση σχετικά με την πολιτική αυτονομία ή τη συμμετοχή του νέου φορέα σε ένα μετωπικό σχήμα, η κυρία Κουφονικολάκου ξεκαθάρισε πως η νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα είναι μια πολιτικά αυτοδύναμη κίνηση από τα κάτω, από την κοινωνία, για την κοινωνία, με την κοινωνία. Διευκρίνισε επίσης πως στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού δεν το αφορά καθόλου η συζήτηση για τις διεργασίες των άλλων κομμάτων, ούτε θα καλέσουν κάποιο να διαλυθεί.

Η κυρία Κουφονικολάκου επανέλαβε για ακόμα μία φορά όσα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με το ποιοι μπορούν να προσέλθουν στο νέο κόμμα. Ως ένα κόμμα που γεννιέται στην κοινωνία δεν πρόκειται να έχει εν ενεργεία Βουλευτές. Στον νέο φορέα είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, αρκεί να μην περιμένουν θέσεις και προνόμια, ήταν το σχόλιο της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων του ΙΝΑΤ σχετικά με ποιοι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν.

Παράλληλα, η ίδια απέκλεισε κάθε σενάριο συνεργασίας με άλλα κόμματα ή δημιουργίας ενιαίων κοινοβουλευτικών σχημάτων, απαντώντας εμμέσως στις συζητήσεις που έχουν ανοίξει το τελευταίο διάστημα στον χώρο της Κεντροαριστεράς και ειδικότερα στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν μας αφορά η συζήτηση περί συνεργασιών. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι στόχος δεν είναι η «πρόσθεση δυνάμεων», αλλά ο «πολλαπλασιασμός» μέσα από μια νέα κοινωνική δυναμική.

Σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενη επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον Αλέξη Τσίπρα για πιθανή πολιτική σύγκλιση, η Θεώνη Κουφονικολάκου απέφυγε να σχολιάσει πρόσωπα και εσωκομματικές διεργασίες άλλων κομμάτων, τονίζοντας πως «είναι άλλο κόμμα και δεν μας αφορά αυτή η συζήτηση».

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα για το νέο εγχείρημα δεν είναι τα πρόσωπα αλλά οι πολιτικές προτάσεις και η διαμόρφωση μιας σαφούς πλατφόρμας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας.

«Πρώτη προτεραιότητα είναι οι ιδέες, οι προτάσεις και μια νέα κουλτούρα λογοδοσίας και υπηρεσίας προς την κοινωνία», σημείωσε.

Μεταξύ των πρώτων πολιτικών προτεραιοτήτων που ανέφερε είναι η μείωση της φορολογίας για μισθωτούς και η «επανίδρυση του κοινωνικού κράτους», θέματα στα οποία – όπως είπε – θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση.