«Η κυβερνητική πλειοψηφία θέλει πάση θυσία να κρύψει την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών να τελειώνει αυτήν την εβδομάδα με όλα τα σκάνδαλα», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Για «ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλοςκατά την παρέμβασή του στην αρχή της συνεδρίασης της Ολομέλειας, όσον αφορά την εξεταστική για τις υποκλοπές.

Όπως κατήγγειλε, «με εντολή Μητσοτάκη», το «κατάλληλο δίδυμο Βορίδη-Φλωρίδη» παραβιάζει το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.

«Η κυβερνητική πλειοψηφία θέλει πάση θυσία να κρύψει την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών να τελειώνει αυτήν την εβδομάδα με όλα τα σκάνδαλα», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας επίσης ότι «με σύμμαχο την ηγεσία του Αρείου Πάγου» στόχος της κυβέρνησης είναι να μπει το σκάνδαλο στο αρχείο «έχοντας ως αφήγημα ότι είναι υπόθεση ιδιωτών».

Ωστόσο, όπως επισήμανε, η απόφαση του πλημμελειοδικείου «αποκάλυψε πολλά» και ήταν υποχρέωση της αντιπολίτευσης να υποβάλει αίτημα εξεταστικής, όπως έκανε το 2022.

Ο Σ. Φάμελλος διερωτήθηκε τί έχει αλλάξει από το 2022 που εγκρίθηκε το αίτημα για εξεταστική και τώρα επιχειρεί η κυβέρνηση να το εμφανίσει ως «ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής για να θέσει τον πήχη στους 151 βουλευτές, να μην ψηφίσει την εξεταστική και έτσι να μπαζώσει, να συγκαλύψει ένα μεγάλο σκάνδαλο δημοκρατίας όπως είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αυτό που άλλαξε είναι ότι τρέμετε», κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «εκβιαζόμενο πρωθυπουργό» από έναν «απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ» που έχει καταθέσει ότι «το κακόβουλο λογισμικό το έδινε μόνο σε χώρες και υπηρεσίες».

Κλείνοντας την πρώτη του παρέμβαση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάλεσε του βουλευτές της συμπολίτευσης να ψηφίσουν κατά συνείδηση γιατί «δεν είναι σκάνδαλο που αφορά τα σύνορα, την εξωτερική πολιτική, αλλά αφορά την παραβίαση του δικαιώματος του απορρήτου των τηλεφωνικών συνομιλιών» αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής να πάρει θέση.

«Το μόνο που απειλείται είναι η καρέκλα του κ. Μητσοτάκη, όλοι το έχουν καταλάβει δεν είναι θέμα ιδιωτών, είναι θέμα Μαξίμου», κατέληξε.

{https://www.youtube.com/watch?v=w7MhNkHwrdE}