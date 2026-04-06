Την δράση του εφοριακού και του συνεργού του ξεσκέπασαν οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ.

Χειροπέδες σε έναν εφοριακό και σε έναν συνταξιούχο υπάλληλο Οικονομικής Υπηρεσίας πέρασαν αστυνομικοί του τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεψν Σωμάτων Ασφαλείας Β.Ελλάδος, οι οποίοι λάμβαναν παράνομα χρηματικά ποσά από επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ενημερώνουν για τους επικείμενους φορολογικούς ελέγχους, ώστε να αποφεύγονται βεβαιώσεις φορολογικών παραβάσεων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα εκβίασης, δωροληψία υπαλλήλου, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παράβαση καθήκοντος και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 δημόσιοι υπάλληλοι και 15 ιδιώτες, οι οποίοι κατηγορούνται για δωροληψία – δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία – δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, απόπειρα εκβίασης, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράβαση καθήκοντος και παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία καταστηματάρχη, σύμφωνα με την οποία, του ζητήθηκε, μέσω τρίτου, το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, προκειμένου να σταματήσουν να διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι και να μην βεβαιώνονται σχετικές φορολογικές παραβάσεις. Η δράση των δύο εφοριακών φαίνεται να ξεκίνησε από τον Μάϊο του 2024.

Ειδικότερα, ο υπάλληλος φέρεται να γνωστοποιούσε στον συνταξιούχο απόρρητα στοιχεία που αφορούσαν φορολογικούς ελέγχους, ο οποίος στη συνέχεια μετέφερε στον επιχειρηματία, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο φοροελεγκτική «προστασία» στις επιχειρήσεις του.

Πιο αναλυτικά, ο συλληφθείς υπάλληλος φέρεται ότι:

• προέβαινε σε δωροληψίες για ενέργειες που σχετίζονταν με τα καθήκοντά του, αλλά και για ενέργειες που ήταν αντίθετες προς αυτά, συχνά απαιτώντας αθέμιτο χρηματικό όφελος με εκβιαστικό τρόπο,

• είχε ενεργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του δωροδοκούντα επιχειρηματία και άλλων υπαλλήλων, συμμετέχοντας σε δωροληψία που αφορούσε φορολογικούς ελέγχους,

• είχε προβεί κατ’ εξακολούθηση στη διαρροή απόρρητων πληροφοριών, όπως οι ημερομηνίες διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων, τις οποίες γνώριζε λόγω της θέσης του και

• είχε ασκήσει αθέμιτη επιρροή σε υπαλλήλους άλλων φορολογικών και εργασιακών υπηρεσιών, προκειμένου να διευθετηθούν υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Μάλιστα, προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή η δράση του, λάμβανε μέτρα προστασίας, με τις συναντήσεις του και τις δωροληψίες να πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένους χώρους, ενώ οι επικοινωνίες τους πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς υπάλληλος εμπλέκεται σε:

• 6 δωροληψίες - δωροδοκίες για ενέργειες και παραλείψεις, εκ των οποίων 4 αντίκεινται και 2 ανάγονται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα,

• 17 παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου σχετικά με φορολογικούς ελέγχους,

• 3 παραβάσεις καθήκοντος,

• 1 απόπειρα εκβίασης,

• 1 δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα και

• 1 υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν σωματικές έρευνες, καθώς και έρευνες σε οικίες, οχήματα και επαγγελματικό χώρο, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -32.220- ευρώ, -2- κινητά τηλέφωνα και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος ενημερώθηκε σχετικά και η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.