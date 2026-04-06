Η δράση των δύο εφοριακών στη Θεσσαλονίκη είχε ξεκινήσει από το 2024.

Χεριοπέδες σε έναν 64χρονο εφοριακό στη Θεσσαλονίκη πέρασαν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Ασφάλειας Β.Ελλάδος, καθώς φέρεται να εισέπραττε «φακελάκια» από επιχειρήσεις προκειμένου να τους ενημερώνει για επικείμενους ελέγχους των αρμόδιων κλιμακίων.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ένας 76χρονος συνταξιούχος εφοριακός, ο οποίος είχε τον ρόλο του μεσάζοντα ανάμεσα στον 64χρονο και τις επιχειρήσεις. Η έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε θύμα εκβίασης από τους δύο εφοριακούς.

Ο 64χρονος, που υπηρετεί σε κεντρική ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης, φέρεται, επιπλέον, να παρενέβαινε σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών προκειμένου να κάνουν τα στραβά μάτια σε ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

Για την ίδια υπόθεση ελέγχονται κι άλλα άτομα και μεταξύ αυτών συνάδελφοι - εφοριακοί του βασικού κατηγορούμενου, υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών, λογιστές και καταστηματάρχες. Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν νωρίτερα ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών η οποία απήγγειλε κακουργηματική δίωξη, ενώ τους παρέπεμψε να απολογηθούν σε ειδικό ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για τις επόμενες μέρες. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για εγκληματική συμμορία, δωροληψία υπαλλήλου, άμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος (τετελεσμένη και σε απόπειρα), ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου (κατά συρροή), χρήση υπηρεσιακού απορρήτου με σκοπό βλάβης του Δημοσίου (κατά συρροή), απόπειρα εκβίασης από κοινού με απειλή βλάβης επιχείρησης, παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων (εμπορία - επιρροή) και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.