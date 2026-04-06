Στο κινητό τηλέφωνο του 17χρονου συλληφθέντα εντοπίστηκε πορνογραφικό υλικό με ανήλικους.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Αυτή τη φορά η υπόθεση αφορά 17χρονη από το Ηράκλειο. Σύμφωνα με το zarpanews.gr η 17χρονη κατήγγειλε στην αστυνομία την Κυριακή, ότι τέλος Φεβρουαρίου κι ενώ επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε επίσης ανήλικος 17 ετών νεαρός κι ενώ πήγαιναν βόλτα, εκείνος την οδήγησε σε υπαίθριο χώρο όπου και προέβη σε γενετήσιες πράξεις χωρίς την συναίνεσή της, ενώ επιπλέον την εξανάγκασε σε άλλες πράξεις χωρίς να συναινεί η ίδια.

Τα δύο ανήλικα παιδιά φαίνεται πως διατηρούσαν φιλικές σχέσεις αλλά σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή. Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 17χρονου μάλιστα συνελήφθη ο ίδιος, καθώς βρέθηκε στο κινητό του τηλέφωνο πορνογραφικό υλικό με ανήλικους. Επιπλέον συνελήφθησαν και οι γονείς του 17χρονου για παραμέλληση εποπτείας ανηλίκου.