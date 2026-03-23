Ο πατέρας της μαθήτριας έκανε την καταγγελία σε βάρος καθηγητή γυμνασίου της Κορινθίας.

Μία σοβαρή καταγγελία είδε το φως της δημοσιότητας στην Κόρινθο, το οποίο αφορά περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης σε σχολική μονάδα.

Σύμφωνα με τις εώς τώρα πληροφορίες, ο πατέρας μίας ανήλικης μαθήτριας προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε καθηγητή, υποστηρίζοντας ότι μετά το τέλος του μαθήματος εκείνος ζήτησε από τους υπόλοιπους μαθητές να αποχωρήσουν, κρατώντας στην αίθουσα μόνο την κόρη του.

Όπως καταγγέλεται, ο εκπαιδευτικός φέρεται να έκανε άσεμνες προτάσεις στην ανήλικη, προσβάλλοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ αναμένεται να εξεταστούν όλες οι πτυχές του περιστατικού.

Πηγή: pelop.gr