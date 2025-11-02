Τι σχολιάζει το Netflix.

Σοβαρές κατηγορίες εναντίον του συμπρωταγωνιστή της, στην εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά Stranger Things, Ντέιβιντ Χάρμπορ, εξαπέλυσε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, ή αλλιώς «Eleven», η οποία φέρεται να τον κατηγορεί για «bullying και παρενόχληση» στα γυρίσματα.

Πριν από την πολυαναμενόμενη πέμπτη και τελευταία σεζόν της σειράς του Netflix, o 50χρονος Χάρμπορ, ο οποίος υποδύεται τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας Τζιμ Χόπερ και θετό πατέρα της «Eleven» (Μίλι Μπόμπι Μπράουν Μπράουν), φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο εσωτερικής έρευνας μετά την επίσημη καταγγελία της νεαρής Βρετανίδας ηθοποιού.

Αν και το αποτέλεσμα της έρευνας δεν έχει γίνει γνωστό, οι καταγγελίες δεν σχετίζονται με σεξουαλική παρενόχληση, ξεκαθαρίζουν πηγές.

Μία από αυτές αποκάλυψε πως: «Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν υπέβαλε καταγγελία για παρενόχληση και bullying πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν.

Υπήρχαν σελίδες επί σελίδων με κατηγορίες. Η έρευνα κράτησε μήνες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/decider/status/1985006340113113309}

Από την πλευρά της, η Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό και φαίνεται αποφασισμένη να κρατήσει το ενδιαφέρον στραμμένο στο φινάλε της σειράς.

«Θα είναι ένα κινηματογραφικό γεγονός», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή από το Netflix. «Τίποτα δεν πρόκειται να επισκιάσει αυτό – ούτε καν η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή», πρόσθεσε.