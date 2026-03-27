Η καταγγελία έγινε από έναν 19χρονο, ο οποίος είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο κατάστημα για μασάζ στη Θεσσαλονίκη.

Δύο άνδρες, ηλικίας 38 και 41 ετών, βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματικές διώξεις, ύστερα από τη σύλληψή τους για υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος 19χρονου, σε κατάστημα αισθητικής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου παρέχονται και υπηρεσίες μασάζ.

Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για γενετήσιες πράξεις χωρίς συναίνεση, ενώ οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν, παραμένοντας μέχρι τότε υπό κράτηση.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε όταν ο 19χρονος, ουκρανικής καταγωγής, επισκέφθηκε το κατάστημα για μασάζ. Ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε ότι βρέθηκε στο κατάστημα ως μοντέλο για τις ανάγκες διαφημιστικής προβολής της επιχείρησης, ενώ είχε προηγηθεί άλλη μία επίσκεψη στο παρελθόν για τον ίδιο σκοπό.

Οι καταγγελλόμενες πράξεις, κατά τον ίδιο, τελέστηκαν την ώρα που οι δύο κατηγορούμενοι τού έκαναν μασάζ. Από τη πλευρά τους, οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι η καταγγελία έγινε προκειμένου ο 19χρονος να τους εκβιάσει.