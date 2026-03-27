Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συγκεκριμένοι οίκοι ανοχής είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη.

Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη (26/3) σε έξι οίκους ανοχής στην Αθήνα, στο πλαίσιο εντοπισμού θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Κατά τους ελέγχους, συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, εκ των οποίων 11 γυναίκες και ένας άνδρας, κατηγορούμενοι για παραβίαση σφραγίδων που είχαν τεθεί από τις αρμόδιες αρχές. Τέσσερις από τις γυναίκες διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Από τις έρευνες κατασχέθηκε το ποσό των 760 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι οίκοι ανοχής πρόκειται να επανασφραγιστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκαν μεσημβρινές ώρες χθες, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, έλεγχοι σε οίκους ανοχής σε περιοχές της Αττικής, για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και γενετήσιας εκμετάλλευσης.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων διενήργησαν ελέγχους σε -6- οίκους ανοχής στην περιοχή της Αθήνας, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν συνολικά -12- άτομα (-11- γυναίκες και ένας άνδρας), κατηγορούμενοι για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, ενώ σε -4- από τις συλληφθείσες διαπιστώθηκε επιπλέον ότι στερούνται έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη Χώρα.

Όπως διαπιστώθηκε, οι ανωτέρω οίκοι ανοχής είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη, κατόπιν σχετικών αποφάσεων αρμόδιας δημοτικής Αρχής, ενώ, από τις έρευνες βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -760- ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινείται η διαδικασία για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.