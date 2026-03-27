Εξετάζεται το ενδεχόμενο το βρέφος να έχει πέσει θύμα κακοποίησης - Στο μικροσκόπιο η μητέρα.

Ανάστατο είναι το πανελλήνιο από την είδηση ότι ένα βρέφος μόλις 10 μηνών από τον Πύργο Ηλείας νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών με κατάγματα και εγκαύματα ενώ έχουν εντοπιστεί δαγκωματιές και παλαιότερα τραύματα.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Πύργου όπου πήγε το μωρό αρχικά η μητέρα έμειναν έκπληκτοι από όσα είδαν στο κομράκι του παιδιού εκτιμώντας πως δεν προκλήθηκαν από κάποιο ατύχημα αλλά μετά από κακοποίηση γεγονός που τους οδήγησε να καλέσουν κάλεσαν αμέσως την αστυνομία που ξεκίνησε σχετική έρευνα για να διαπιστωθεί αν το μωρό κακοποιούνταν.

Το μωρό μεταφέρθηκε από το Νοσοκομείο Πύργου με πολλαπλά τραύματα, παλαιά και νέα κατάγματα, καθώς και σημάδια που παραπέμπουν σε κακοποίηση, ενώ η κατάστασή του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, απαιτώντας εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, το παιδάκι εμφανίστηκε με τη μητέρα του στο νοσοκομείο του Πύργου την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Το παιδί εξετάσθηκε από τους γιατρούς όπου διαπιστώθηκαν τα τραύματά του, ωστόσο η μητέρα πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και με προφορική εισαγγελική εντολή τρεις ημέρες μετά, την Δευτέρα 16 Μαρτίου με συνοδεία αστυνομικών μητέρα και βρέφος επέστρεψαν στο νοσοκομείο Πύργου. Επειδή χρειαζόταν εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhdibarat7gp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ερευνάται το ενδεχόμενο κακοποίησης

Σύμφωνα με το ilialive.gr που επικαλείται αστυνομικές πηγές στις 16 Μαρτίου γυναίκα κατήγγειλε στην Αστυνομία πως μια νεαρή Ρομά μητέρα κρατά στην αγκαλιά της ένα βρέφος με τραύμα στο πόδι. Τότε κινητοποιήθηκε η Αστυνομία και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τη γυναίκα στην πλατεία Μεταξά στον Πύργο. Στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε το βρέφος οι γιατροί διέγνωσαν τραύμα στο πόδι με προχωρημένη μόλυνση. Η 18χρονη μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανήλικου και αφέθηκε ελεύθερη. Το βρέφος παρέμεινε στο νοσοκομείο Πύργου, επί δεκαήμερο. Χθες όταν μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο υπήρξε εξέλιξη, καθώς ο γιατρός που το εξέτασε εντόπισε κάταγμα στο πόδι και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω το περισταστικό.

Να σημειωθεί ότι η μητέρα κυοφορεί το δεύτερο της παιδί και έχει ήδη συλληφθεί.

Το 10 μηνών παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς φέρει πολλαπλά τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση, όπως κατάγματα, εγκαύματα και δερματικές βλάβες. Οι έρευνες της Ελληνική Αστυνομία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί, αλλά και να εξεταστεί αν υπήρχαν προηγούμενες ενδείξεις που δεν αξιολογήθηκαν εγκαίρως.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhdiq7l9ocht?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι καταγγέλλει το Χαμόγελο του Παιδιού

Για την σοβαρή υπόθεση τοποθετήθηκε με ανακοίνωσή του και το Χαμόγελο του Παιδιού σημειώνοντας ότι η μητέρα του μωρού είχε απασχολήσει τις Αρχές ήδη από το 2024. Συγκεκριμένα, στις 28 Μαΐου 2024, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Missing Kid Alert για τον εντοπισμό της, όταν –σε ηλικία τότε 16 ετών– είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της.

Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε στις 11 Ιουλίου 2024, όταν η ανήλικη επέστρεψε, ωστόσο την ίδια περίοδο ο οργανισμός είχε ήδη εμπλακεί σε περιστατικό που αφορούσε την οικογένεια. Από τις 20 Μαΐου 2024 παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδελφό της, ο οποίος είχε εντοπιστεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα και, με εισαγγελική εντολή, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 4 Ιουνίου 2024, κατατέθηκε αίτημα για τη φιλοξενία του 13χρονου από τον οργανισμό, το οποίο τελικά δεν προχώρησε.

Όπως τονίζει ο Οργανισμός σχεδόν δύο χρόνια μετά, η υπόθεση επανέρχεται με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο, καθώς –σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία– το 10 μηνών βρέφος φέρει σοβαρά τραύματα, όπως κατάγματα και εγκαύματα, που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση, ενώ παράλληλα κλιμάκιό του βρίσκεται στην Πάτρα, στο πλαίσιο δράσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων για την προστασία των παιδι

