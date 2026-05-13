Η Alter Ego Ventures θα επενδύσει συνολικά 4,75 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 10% της εταιρείας.

Μία κίνηση με σαφές στρατηγικό αποτύπωμα στον χώρο του wellness και των consumer platforms πραγματοποίησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μέσω της Alter Ego Media, επενδύοντας στην αλυσίδα γυμναστηρίων Alterlife, σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία κοντά στα 47,5 εκατ. ευρώ.

Η είσοδος της Alter Ego Ventures με ποσοστό 10% στη FITQUEST ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., μητρική της GYMQUEST που λειτουργεί το δίκτυο Alterlife, εντάσσεται στη στρατηγική της να αποκτήσει παρουσία σε δραστηριότητες που συνδέονται με κοινότητες καταναλωτών, συνδρομητικά μοντέλα, δεδομένα και εμπειρίες lifestyle.

Η Alterlife αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς fitness και wellness στην Ελλάδα, με δίκτυο 90 γυμναστηρίων, περισσότερα από 165.000 μέλη και περίπου 1.700 εργαζόμενους. Η εταιρεία έχει καταγράψει εντυπωσιακή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, τόσο σε επίπεδο δικτύου όσο και οικονομικών επιδόσεων, γεγονός που εξηγεί το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Τα οικονομικά στοιχεία της FITQUEST για το 2024 αποτυπώνουν αυτή τη δυναμική. Ο κύκλος εργασιών εκτινάχθηκε στα 9,09 εκατ. ευρώ από 1,95 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν στα 2,53 εκατ. ευρώ από 617 χιλ. ευρώ. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 3,45 εκατ. ευρώ έναντι 805 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, εξέλιξη που αποδίδεται στην ανάπτυξη του δικτύου, στην αναδιάρθρωση των συμβάσεων franchise αλλά και στην επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας μέσω πωλήσεων εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Alter Ego Ventures θα επενδύσει συνολικά 4,75 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 10% της εταιρείας. Από αυτά, τα 2,25 εκατ. ευρώ αφορούν αγορά υφιστάμενων μετοχών και τα υπόλοιπα 2,5 εκατ. ευρώ συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί κατά 55% μέσω τραπεζικού δανεισμού και κατά 45% από κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της δημόσιας προσφοράς της Alter Ego Media κατά την εισαγωγή της στο Euronext Athens.

Παράλληλα, στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας εισέρχεται και η Alea Holdings του επιχειρηματία Σωκράτη Κομινάκη, επίσης με ποσοστό 10%, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ της Alterlife. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Highwire Investments θα διατηρεί το 41%, οι ιδρυτές το 39%, ενώ Alter Ego Ventures και Alea Holdings θα κατέχουν από 10%.

Για την πλευρά Μαρινάκη, η επένδυση αντανακλά τη στροφή της Alter Ego Media προς ένα μοντέλο που συνδυάζει media, entertainment και consumer engagement. Το wellness, οι συνδρομητικές υπηρεσίες και οι κοινότητες με υψηλή συχνότητα επαφής με τον καταναλωτή θεωρούνται πλέον αγορές με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και δυνατότητες δημιουργίας νέων εσόδων μέσω διαφήμισης, δεδομένων και loyalty οικοσυστημάτων. Η Alterlife φαίνεται να πληροί ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά.