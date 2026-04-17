Η MORE.GR Venues και τα σχέδια των Alter Ego - Werealize, η ανάκληση της συγχώνευσης των Viva Wallet - Viva Bank, η Euromedica, η Repsol και η Performance Shipping και η κωδικοποίηση του εταιρικού δικαίου

Η MORE.GR Venues

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς του 50,1% της MORE.GR Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΕ από την Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη έναντι 20,04 εκατ. ευρώ, από τη Werealize.com Investments Limited του Χάρη Καρώνη, καταγράφονται ήδη οι πρώτες στρατηγικές κινήσεις ανάπτυξης της εταιρείας. Χθες συστάθηκε η νέα θυγατρική με την επωνυμία MORE.GR Venues Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, σηματοδοτώντας την είσοδο του ομίλου στον χώρο των venues και της αξιοποίησης ακινήτων. Η νέα εταιρεία ιδρύθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τη μητρική MORE.GR Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, η οποία κατέχει το 100% της νέας θυγατρικής. Στους σκοπούς της MORE.GR Venues περιλαμβάνονται η εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων, η αγοραπωλησία ακινήτων, καθώς και η εκμετάλλευση χώρων και κτημάτων για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων γάμων και λοιπών διοργανώσεων. Η διεύρυνση αυτή ερμηνεύεται ως οργανωμένη επέκταση της MORE.GR σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα, όπου καταγράφεται αυξημένη ζήτηση για premium event spaces και ολοκληρωμένες υπηρεσίες venue management. Παράλληλα, το εύρος των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο εταιρικό σχήμα υποδηλώνει ότι ο σχεδιασμός του ομίλου δεν περιορίζεται στην απλή μίσθωση χώρων, αλλά επεκτείνεται σε ανάπτυξη, κατασκευή και συνολική αξιοποίηση ακινήτων, ανοίγοντας νέο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας πέρα από τον πυρήνα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στο τιμόνι της νέας εταιρείας ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος τοποθετήθηκε ο συνεργάτης του Χάρη Καρώνη, Δημήτης Κοντούλης, ενώ στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι Γειώργος Καραμανωλάκης και Γιώργος Τασούλας.

Viva Wallet: Ανάκληση σχεδίου συγχώνευσης

Η Viva Wallet προχώρησε στην ανάκληση του σχεδίου συγχώνευσής της με τη Viva Bank, που είχε δημοσιοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2026. Η ανακληθείσα πράξη προέβλεπε τη συγχώνευση με απορρόφηση της Viva Wallet Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών - Ανάπτυξης Λογισμικού από τη Viva Bank Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου τραπεζικού και τεχνολογικού σχήματος υπό την τραπεζική οντότητα του ομίλου. Η σχεδιαζόμενη συναλλαγή εντασσόταν στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Ομίλου Viva και αποσκοπούσε στην απλοποίηση της εταιρικής δομής, τη μείωση λειτουργικού κόστους και την ενοποίηση των δραστηριοτήτων του ομίλου υπό μία αδειοδοτημένη τραπεζική πλατφόρμα. Βάσει του σχεδίου, η Viva Bank θα απορροφούσε το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της Viva Wallet, με την τελευταία να παύει να υφίσταται ως ξεχωριστή νομική οντότητα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παράλληλα, προβλεπόταν ότι οι μέτοχοι της Viva Wallet θα αποκτούσαν άμεση συμμετοχή στην Viva Bank, διατηρώντας τα ίδια ποσοστά συμμετοχής που κατείχαν έως τότε στη μητρική εταιρεία. Ωστόσο, με τη νέα καταχώριση στο ΓΕΜΗ, η δημοσίευση του σχεδίου συγχώνευσης ανακλήθηκε, χωρίς στο σχετικό έγγραφο να διευκρινίζεται ο λόγος της ανάκλησης ή αν η διαδικασία μετασχηματισμού θα επανυποβληθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Euromedica: Ομολογιακό δάνειο

Η Euromedica προχωρά σε νέα χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη ρευστότητά της μέσω ομολογιακού δανείου που θα καλυφθεί από συνδεδεμένη εταιρεία του βασικού μετοχικού της σχήματος. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Euromedica ενέκρινε τη χορήγηση ειδικής άδειας για τη σύναψη κοινού ανεξασφάλιστου ομολογιακού δανείου ποσού 1,5 εκατ. ευρώ με δανείστρια την Healthcare Investors II (Greece) LLC. Η σχετική έγκριση απαιτήθηκε επειδή η Healthcare Investors II (Greece) LLC αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Euromedica, καθώς είναι η μοναδική μέτοχος της EMD Holdings S.à r.l., η οποία κατέχει το 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου της Euromedica. Μέσω της συγκεκριμένης συναλλαγής, η Euromedica εξασφαλίζει πρόσθετη χρηματοδότηση για την κάλυψη των χρηματοδοτικών και λειτουργικών της αναγκών, με τη διοίκηση της Euromedica να επισημαίνει ότι οι όροι του δανείου κρίνονται δίκαιοι και εύλογοι τόσο για την ίδια την Euromedica όσο και για τρίτους μη συνδεδεμένους μετόχους ή συναλλασσόμενους.

Διευκολύνσεις στους μετόχους

Η Metlen προχώρησε σε επικαιροποίηση της πρόσκλησης για την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 21ης Μαίου, μετά από συνεννόηση με το Χρηματιστήριο Αθηνών, προκειμένου να διευκολύνει τους μετόχους της στη διαδικασία συμμετοχής και ψηφοφορίας. Η βασική αλλαγή αφορά στη μείωση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο οι μέτοχοι που διατηρούν τις μετοχές τους μέσω του ATHEXCSD θα πρέπει να τις δεσμεύουν για να έχουν δικαίωμα ψήφου. Με τη νέα ρύθμιση, οι μέτοχοι θα χρειάζεται να δεσμεύουν τις μετοχές τους μόνο έως την ημερομηνία καταγραφής, στις 19 Μαΐου 2026, αντί έως την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης στις 21 Μαΐου. Η αλλαγή αυτή μειώνει ουσιαστικά κατά δύο ημέρες την περίοδο δέσμευσης των μετοχών, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους επενδυτές. Η Metlen προχώρησε στην κίνηση αυτή ώστε να ευθυγραμμίσει τη διαδικασία με πιο φιλικές προς τους επενδυτές πρακτικές και να καταστήσει ευκολότερη τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση, χωρίς να απαιτείται παρατεταμένη «δέσμευση» των μετοχών πριν από την ψηφοφορία. Πρόκειται για βελτίωση που ενισχύει τη ρευστότητα για τους μετόχους, καθώς μπορούν να διαθέσουν ή να διαχειριστούν τις θέσεις τους νωρίτερα, χωρίς να χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση. Από την αλλαγή ωφελούνται κυρίως οι θεσμικοί επενδυτές και τα ξένα χαρτοφυλάκια που διακρατούν μετοχές μέσω του συστήματος ATHEXCSD, καθώς για αυτούς η περίοδος δέσμευσης αποτελούσε συχνά περιοριστικό παράγοντα στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους.

Η κωδικοποίηση του εταιρικού δικαίου

Το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε σε ανασυγκρότηση και διεύρυνση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που έχει αναλάβει την κωδικοποίηση του εταιρικού δικαίου. Με υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση του Νοεμβρίου 2025 για τη σύσταση της επιτροπής, με βασικές αλλαγές στη σύνθεσή της αλλά και στην επέκταση του αντικειμένου εργασιών της. Στο επίκεντρο του έργου της επιτροπής βρίσκεται η συνολική κωδικοποίηση του εταιρικού δικαίου, η οποία θα καλύψει το σύνολο σχεδόν των βασικών εταιρικών μορφών που λειτουργούν στην ελληνική αγορά, από ανώνυμες εταιρείες και ΙΚΕ έως συνεταιρισμούς, ενεργειακές κοινότητες και ευρωπαϊκές εταιρικές μορφές. Ενδιαφέρον έχει η προσθήκη της νομικής μορφής της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας στο πεδίο της κωδικοποίησης, γεγονός που διευρύνει το εύρος της μεταρρύθμισης προς τον τομέα της πράσινης οικονομίας και των ενεργειακών σχημάτων νέας γενιάς. Σύμφωνα με την απόφαση, η επιτροπή καλείται να εξετάσει όχι μόνο την ενοποίηση και συστηματοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, αλλά και την ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ και ο ΟΗΕ/UNCITRAL, καθώς και πιθανές παρεμβάσεις για τη μείωση του διοικητικού και οικονομικού βάρους στις επιχειρήσεις. Το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει ότι η επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει οδικό χάρτη υλοποίησης με συγκεκριμένα παραδοτέα και χρονικά ορόσημα, ενώ η ολοκλήρωση του συνολικού έργου έχει οριστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Η Repsol και η Performance Shipping

Η Repsol ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία της με την Performance Shipping της Αλίκης Παλιού, προχωρώντας σε μακροχρόνιες ναυλώσεις και για τα δύο suezmax δεξαμενόπλοια που βρίσκονται υπό ναυπήγηση, μόλις πέντε μήνες μετά τη συμφωνία για τα δύο ήδη εν ενεργεία πλοία του στόλου της εταιρείας. Με τη νέα αυτή κίνηση, ο ισπανικός ενεργειακός κολοσσός έχει πλέον ναυλώσει και τα τέσσερα suezmaxes που διαθέτει ή αναπτύσσει η ελληνικών συμφερόντων εισηγμένη στις ΗΠΑ εταιρεία, ενισχύοντας σημαντικά τη μεταξύ τους συνεργασία.Οι νέες συμφωνίες εκτιμάται ότι θα αυξήσουν το συμβασιοποιημένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο εσόδων της Performance Shipping κατά περισσότερα από 150 εκατ. δολάρια, προσφέροντας ισχυρή ορατότητα στα μελλοντικά της ταμειακά ροές.Στο τιμόνι της Performance Shipping βρίσκονται η Αλίκη Παλιού και ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος, οι οποίοι ηγούνται της αμερικανικά εισηγμένης ναυτιλιακής εταιρείας με έμφαση στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων. Η νέα συμφωνία επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της Repsol στην ελληνική πλοιοκτήτρια και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Performance Shipping στην αγορά των δεξαμενόπλοιων, σε μια περίοδο όπου οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι επιδιώκουν να «κλειδώσουν» χωρητικότητα μέσω πολυετών συμβολαίων.