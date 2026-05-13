Η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις 380 οργανισμών που λαμβάνουν τουλάχιστον μέρος της χρηματοδότησής τους από ιδρύματα και δεν περιλαμβάνει πανεπιστήμια ή νοσοκομεία.

Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στις ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια βαθιά κρίση μετά τις περικοπές στη χρηματοδότηση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, προειδοποιούν εκπρόσωποι του κλάδου.

Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται από τα συσσίτια και τα καταφύγια αστέγων έως τις δομές στήριξης μεταναστών βλέπουν τη ζήτηση για υπηρεσίες να αυξάνεται, την ώρα που οι οικονομικοί τους πόροι συρρικνώνονται.

Η πίεση εντείνεται σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και κοινωνικά προγράμματα όπως το SNAP, το αμερικανικό πρόγραμμα επιδομάτων τροφίμων, υφίστανται περικοπές. Σύμφωνα με νέα έρευνα του Center for Effective Philanthropy, το 66% των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που συμμετείχαν δήλωσαν ότι ανησυχούν για τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.

Παράλληλα, το ποσοστό των οργανισμών που εμφανίζουν ελλείμματα — με περισσότερα έξοδα από έσοδα — αυξήθηκε στο 39%, από 22% το 2022. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις επικεφαλής οργανώσεων ανέφεραν επίσης αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες τους.

Η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις 380 οργανισμών που λαμβάνουν τουλάχιστον μέρος της χρηματοδότησής τους από ιδρύματα και δεν περιλαμβάνει πανεπιστήμια ή νοσοκομεία. Ωστόσο, αναδεικνύει το εύρος του προβλήματος σε έναν τομέα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από κρατικές ενισχύσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με έκθεση του Urban Institute, οι κρατικές επιχορηγήσεις προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ξεπερνούν τα 240 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ποσό υπερδιπλάσιο από τη συνολική χρηματοδότηση που παρέχουν τα ιδρύματα. Η ίδια έκθεση καταλήγει ότι το 2023 δεν υπήρχε καμία εκλογική περιφέρεια στις ΗΠΑ όπου ένας τυπικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός θα μπορούσε να καλύψει τα έξοδά του χωρίς κρατική στήριξη.

Καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση περιορίζει τη χρηματοδότηση, όλο και περισσότερες οργανώσεις στρέφονται σε ιδιώτες δωρητές και εναλλακτικές πηγές εσόδων, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για δωρεές. Ακόμη και οργανισμοί που δεν εξαρτώνται άμεσα από κρατικά κονδύλια δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις.

Οι περικοπές επηρεάζουν ακόμη και προγράμματα που δεν θεωρούνται πολιτικά αμφιλεγόμενα. Ως παράδειγμα ανέφερε πρόγραμμα παρέμβασης κατά των συμμοριών στη Μασαχουσέτη, το οποίο χρηματοδοτούνταν μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης με διακομματική στήριξη και είχε συμβάλει στη μείωση της υποτροπής κρατουμένων.