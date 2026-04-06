Η συμμορία, που προχωρούσε στις απάτες προσποιούμενη τους λογιστές, δρούσε από το 2025.

Στην εξάρθρωση τεράστιου κυκλώματος εξαπάτησης πολιτών σε όλη την Ελλάδα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. Τα μέλη του κυκλώματος διέπραταν απάτες σε βάρος ανυποψίαστων μέσω τηλεφωνικών κλήσεων προσποιούμενοι τους λογιστές και αφαιρούσαν κοσμήματα αξίας και χρηματικά ποσά, με τη λεία τους να ανέρχεται στα 1.2 εκατ. ευρώ.

Η ευρείας κλίμακας επιχείρηση της αστυνομίας έγινε την Παρασκευή 3 Μαρτίου ταυτόχρονα σε Αχαρνές, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κόρινθο και στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων όπως η ΕΚΑΜ και η Ο.Π.Κ.Ε. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης αστυνομικοί από υπηρεσίες του Ηρακλείου, της Καβάλας και των Σερρών, ενώ χρησιμοποιήθηκε και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Συνολικά συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 27,28,32,34,36 και 38 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται μία 23χρονη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες (και μέσω υπολογιστή), διακεκριμένες κλοπές, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η συμμορία, με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, δρούσε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Τα μέλη της είχαν χωριστεί σε δύο βασικές ομάδες: το «τηλεφωνικό κέντρο» και τις επιχειρησιακές ομάδες πεδίου. Από βάση στην Κόρινθο, οι δράστες τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους πολίτες προσποιούμενοι λογιστές ή κρατικούς λειτουργούς, επικαλούμενοι επείγουσες φορολογικές υποχρεώσεις, επιδοτήσεις ή πρόστιμα, ώστε να αποσπάσουν χρήματα, τιμαλφή ή τραπεζικά στοιχεία.

Στη συνέχεια, οι επιχειρησιακές ομάδες μετέβαιναν σε σπίτια θυμάτων ή προκαθορισμένα σημεία για την παραλαβή των κλοπιμαίων, κινούμενες με εναλλασσόμενα μισθωμένα οχήματα ή οχήματα συγγενών, ενώ χρησιμοποιούσαν πολλαπλές τηλεφωνικές συνδέσεις και διαδικτυακές εφαρμογές για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 41 περιπτώσεις απάτης σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αργυρούπολη, η Φιλοθέη, οι Αγ.Ανάργυροι, η Πεύκη, το Ηράκλειο, το Αιγάλεω, και το Κερατσίνι, καθώς και στην Κατερίνη, την Κοζάνη, την Καβάλα, τη Νάουσα, τη Δράμα, τη Βέροια, τη Σιθωνία Χαλκιδικής, την Παιονία και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Το συνολικό παράνομο όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 1,29 εκατ. ευρώ.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χρηματικά ποσά, όπλα και πυρομαχικά, χρυσές λίρες, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης εξαρθρώθηκε και ομάδα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, στην οποία φέρεται να συμμετείχε μέλος της παραπάνω οργάνωσης. Συνελήφθησαν δύο ακόμη άτομα, ηλικίας 25 και 30 ετών, ενώ αναζητείται ένας συνεργός. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.