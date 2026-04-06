Μία γυναίκα συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου, 04/06, στη Φωκίδα, η οποία αποπειράθηκε να παραδώσει ναρκωτικά σε κρατούμενο των φυλακών κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η γυναίκα, αλλοδαπής καταγωγής, εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο από αστυνομικούς του Α.Τ Δωρίδος και με τη συνδρομή της Τροχαίας Άμφισσας-Δελφών.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο όχημα, όπου εντόπισαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 109,4 γραμμαρίων, οι οποίες ήταν κρυμένες στο σώμα της αλλά και στην επένδυσης της τσάντας της.

Τα ναρκωτικά φαίνεται να προορίζονταν για κρατούμενο, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Για την υπόθεση συνελήφθη τόσο η γυναίκα, όσο και ο κρατούμενος που θα παραλάμβανε τις ουσίες.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές.