Στην περιοχή Μυρτιές Καλύμνου, τραυματισμένη γυναίκα διασώθηκε από ορειβατικό πεδίο και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όπου παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για νοσηλεία. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 5 πυροσβέστες με 1 όχημα, καθώς και εθελοντές, εξασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά της.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική μετά από την επιχείρηση η τραυματισμένη μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο ασθενοφόρο για να οδηγηθεί στο νοσοκομείο για την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
