Χάρη στην έγκαιρη συνδρομή τους η τραυματισμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια.

Στην περιοχή Μυρτιές Καλύμνου, τραυματισμένη γυναίκα διασώθηκε από ορειβατικό πεδίο και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όπου παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για νοσηλεία. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 5 πυροσβέστες με 1 όχημα, καθώς και εθελοντές, εξασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική μετά από την επιχείρηση η τραυματισμένη μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο ασθενοφόρο για να οδηγηθεί στο νοσοκομείο για την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2041168459967394027}