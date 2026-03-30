Η ελαφίνα εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή της Ψίνθου, στη Ρόδο.

Στη διάσωση μίας τραυματισμένης και τυφλής ελαφίνας προχώρησαν οι Αρχές, σε συνεργασία με μέλη του Κυνοκομείου Ρόδου, σε δύσβατη περιοχή στην Ψίνθο.

Η τυφλή ελαφίνα είχε εγκλωβιστεί σε ένα παγωμένο ποτάμι, εξαντλημένη και ανήμπορη να αντιδράσει μετά από εβδομάδες περιπλάνησης. Μετά από ειδοποίηση πολιτών, οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης. Με ιδιαίτερη επιμονή και προσοχή, οι διασώστες κατάφεραν να την προσεγγίσουν και να την απεγκλωβίσουν, δίνοντάς της μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Η ελαφίνα έχει μεταφερθεί σε κτηνιατρείο, όπου της παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα.

Η ανάρτηση στην ομάδα «Κυνοκομείο Ρόδου»

Ήταν μια μάχη με τον χρόνο. Και με την ελπίδα.

Μέσα σε ένα παγωμένο ποτάμι, σε ένα από τα πιο δύσβατα σημεία της Ψίνθου, μια τυφλή ελαφίνα στεκόταν ακίνητη. Δεν πάλευε. Δεν προσπαθούσε να φύγει. Απλώς περίμενε. Σαν να είχε αποδεχτεί το τέλος της.

Για περισσότερο από δύο εβδομάδες περιπλανιόταν μόνη της. Χωρίς να βλέπει. Χωρίς κατεύθυνση. Είχε βρει εκείνο το σημείο για να προστατευτεί από την κακοκαιρία και τα άλλα ζώα. Ήταν το μοναδικό της καταφύγιο.

Όταν με ειδοποίησαν η Δέσποινα και ο Δημήτρης, ήξερα πως δεν υπήρχε επιλογή. Δεν είμαστε εδώ μόνο για τα σκυλιά. Είμαστε εδώ για κάθε πλάσμα που υποφέρει σιωπηλά. Για κάθε ζωή που αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία.

Η πρόσβαση ήταν δύσκολη. Το έδαφος επικίνδυνο. Η επιχείρηση απαιτούσε δύναμη, υπομονή και απόλυτη προσοχή. Μαζί με τον Δημήτρη, μετά από μεγάλη προσπάθεια, καταφέραμε να την πλησιάσουμε… και τελικά να την απεγκλωβίσουμε.

Τη στιγμή που την κρατούσαμε, ένιωθες κάτι που δεν περιγράφεται. Δεν έβλεπε. Μα εμπιστεύτηκε. Δεν αντιστάθηκε. Σαν να ήξερε πως ήμασταν εκεί για να τη σώσουμε.

Σήμερα βρίσκεται στο κτηνιατρείο του κυρίου Μαργέ και λαμβάνει τη φροντίδα που τόσο καιρό της έλειπε.

Και αυτή τη φορά… δεν περίμενε το τέλος.Περίμενε εμάς.

Γιατί όσο υπάρχει έστω και μια ανάσα, υπάρχει λόγος να παλεύουμε.