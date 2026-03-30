Οι δύο άνδρες που ήταν στο όχημα έχασαν ακαριαία τη ζωή τους.

Τραγωδία σημειώθηκε σε βουλκανιζατέρ στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας όταν δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με το astrosnews.gr το δυστύχημα σημειώθηκε έξω από βoυλκανιζατέρ σε κεντρικό δρόμο του Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας, όπου όχημα στο οποίο βρίσκονταν τα θύματα, άγγιξε καλώδια της ΔΕΗ και χτυπήθηκε από δυνατό ρεύμα.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες μαρτυρίες κατά την εκτέλαση της εργασίας μεταφοράς ελαστικών με όχημα βαρέου τύπου (παπαγαλάκι) καθώς ανυψώθηκε το μηχάνημα άγγιξε τα καλώδια της ΔΕΗ με αποτέλεσμα το ρεύμα να χτυπήσει και τους δύο άνδρες.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της ΕΛΑΣ, και προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Άστρους προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι σοροί.