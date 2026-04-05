Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου και Μεσολογγίου.

Την Κυριακή (05.04.2026) στήθηκε τεράστια επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που εγκλωβίστηκε σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Βλασίου, στο Αγρίνιο, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το χέρι και το πόδι.

Ο 56χρονος ορειβάτης είναι ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας, ο οποίος παρασύρθηκε από βράχο ενώ προσπαθούσε να δέσει σκοινί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αρχικά έγινε προσπάθεια από δύο εναέρια μέσα με το πρώτο να προσπαθεί να προσεγγίσει τον τραυματισμένο άνδρα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις τον προσέγγισαν και με φορείο τον μετέφεραν σε σημείο, όπου, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, παρελήφθη από εναέριο μέσο. Από εκεί με ελικόπτερο, ο 56χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πάτρας.

Δείτε βίντεο - ντοκουμέντο από τη διάσωσή του

