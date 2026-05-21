Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Τετάρτης, 21/05.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σημειώθηκε ο τραυματισμός ενός πυροσβέστη, σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση, ο τραυματισμός του πυροσβέστη προήλθε όταν γλίστρισε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Ο τραυματισμένος πυροσβέστης διακομίσθηκε με ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 18 πυροσβέστες από τη 2η και 8η ΕΜΑΚ αλλά και εθελοντές διασώστες. Παράλληλα, έχουν επιστρατευτεί και drones, τα οποία σαρώνουν τα δύσβατα σημεία.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το τελευταίο στίγμα του ορειβάτη εντοπίζεται σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων, σημείο όπου είχε θεαθεί για τελευταία φορά από ζευγάρι αλλοδαπών ορειβατών, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αρχές.