Με γνώμονα την απόλυτη διαφάνεια, η εταιρεία αναδεικνύει τις πρότυπες διαδικασίες που διασφαλίζουν την κορυφαία ποιότητα, την εντοπιότητα και την ασφάλεια σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Με κεντρικό άξονα τη διαχρονική της δέσμευση για την προσφορά προϊόντων υψηλής ποιοτικής αξίας, η Lidl Ελλάς εξελίσσει τη στρατηγική της επικοινωνία, εμβαθύνοντας στην καμπάνια «Όποιος ξέρει, ξέρει». Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η εταιρεία επιλέγει να μιλήσει με απόλυτη διαφάνεια για όλα όσα συμβαίνουν «πίσω από τα ράφια», ενδυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό και αναδεικνύοντας τη δύναμη μιας μεγάλης κοινότητας που επιλέγει συνειδητά.

Στόχος της Lidl Ελλάς είναι να προσφέρει στους καταναλωτές τη γνώση «εκ των έσω». Να φωτίσει τις αυστηρές διαδικασίες, τους καθημερινούς ελέγχους και τις στρατηγικές συνεργασίες που διασφαλίζουν ότι κάθε προϊόν φτάνει στο καλάθι του αγοραστή στην ιδανική κατάσταση. Η ποιότητα για τη Lidl Ελλάς δεν αποτελεί μια γενική υπόσχεση, αλλά μια καθημερινή, μετρήσιμη πρακτική που βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες:

Στρατηγικές Συνεργασίες, Εντοπιότητα & Φρεσκάδα: Η εταιρεία επενδύει σταθερά στην ελληνική παραγωγή, έχοντας αναπτύξει ένα δυναμικό δίκτυο για το μανάβικό της που ξεπερνά τους 8.800 Έλληνες συνεργάτες και παραγωγούς . Έτσι, τα φρέσκα προϊόντα φέρουν τη σφραγίδα της ελληνικής γης. Παράλληλα, η εταιρεία εκμηδενίζει τις αποστάσεις από το χωράφι στο κατάστημα, μέσω ενός άρτια οργανωμένου εφοδιαστικού δικτύου , διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή φρεσκάδα και τη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών τους.

Η εταιρεία επενδύει σταθερά στην ελληνική παραγωγή, έχοντας αναπτύξει ένα δυναμικό δίκτυο για το μανάβικό της που ξεπερνά τους . Έτσι, τα φρέσκα προϊόντα φέρουν τη σφραγίδα της ελληνικής γης. Παράλληλα, η εταιρεία εκμηδενίζει τις αποστάσεις από το χωράφι στο κατάστημα, μέσω ενός , διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή φρεσκάδα και τη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών τους. Αδιαπραγμάτευτη Ασφάλεια & Έλεγχοι: Κάθε κωδικός, πριν τοποθετηθεί στο ράφι, αξιολογείται με αυστηρά κριτήρια. Οι συνεχείς, εξειδικευμένοι έλεγχοι σε όλη την αλυσίδα μεταφοράς και συντήρησης εγγυώνται την ασφάλεια των γαλακτοκομικών, του κρέατος, των ψαριών και όλων των ευαίσθητων κατηγοριών.

Κάθε κωδικός, πριν τοποθετηθεί στο ράφι, αξιολογείται με αυστηρά κριτήρια. Οι συνεχείς, εξειδικευμένοι έλεγχοι σε όλη την αλυσίδα μεταφοράς και συντήρησης εγγυώνται την ασφάλεια των γαλακτοκομικών, του κρέατος, των ψαριών και όλων των ευαίσθητων κατηγοριών. Συνέπεια και Φροντίδα: Από την καθημερινή παραλαβή μέχρι τις βέλτιστες συνθήκες ψύξης, η Lidl Ελλάς διασφαλίζει με συνέπεια ότι τα ράφια παραμένουν γεμάτα με προϊόντα που έχουν αναγνωριστεί και βραβευτεί για τη γεύση και την ποιότητά τους.

Με αυτή τη στρατηγική προσέγγιση, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει ότι η κορυφαία ποιότητα και η φρεσκάδα δεν είναι τυχαία χαρακτηριστικά, αλλά το αποτέλεσμα ενός αυστηρά δομημένου επιχειρηματικού μοντέλου. Ενδυναμώνοντας την κοινότητα των καταναλωτών της μέσα από τη διαφάνεια, η εταιρεία αποδεικνύει στην πράξη ότι όσο καλύτερα γνωρίζει κανείς τις αξίες και τις διαδικασίες της, τόσο πιο σίγουρα την επιλέγει. Γιατί, τελικά, όποιος ξέρει, ξέρει.