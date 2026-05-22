«Το παράπτωμα σε δημόσιο αξίωμα είναι ένα έγκλημα που μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, γεγονός που καθιστά αυτή την έρευνα περίπλοκη», ανέφερε ο υποδιευθυντής της Αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση. «Υπάρχουν αρκετές πτυχές του φερόμενου παραπτώματος τις οποίες εξετάζει η έρευνα».

Οι ντετέκτιβ που ερευνούν τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ως ύποπτο για παράπτωμα σε δημόσιο αξίωμα, επανέλαβαν την έκκλησή τους προς τους πολίτες να προσέλθουν και να δώσουν πληροφορίες.

Όπως σημειώνει το BBC, η αστυνομία ανησυχεί μήπως οι μάρτυρες θεωρήσουν ότι η έρευνα εστιάζει αποκλειστικά στον ισχυρισμό ότι ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ μοιράστηκε μια εμπιστευτική εμπορική έκθεση με τον εκλιπόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Το παράπτωμα σε δημόσιο αξίωμα (misconduct in public office) είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο αδίκημα, το οποίο δυνητικά μπορεί να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών - όπως κατάχρηση εξουσίας, σεξουαλικό παράπτωμα και διαφθορά.

Η έρευνα για τον πρώην Πρίγκιπα Άντριου ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που σχετίζονταν με την έρευνά του για τον Έπσταϊν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση δεν έχει λάβει επίσημα καμία πληροφορία από το υπουργείο και βασίζεται αποκλειστικά σε υλικό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Ο Έπσταϊν, ο οποίος καταδικάστηκε για προσέλκυση ανηλίκου στην πορνεία το 2008, πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες που αφορούσαν σωματεμπορία με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση (sex trafficking).

Ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ αρνείται σταθερά οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με τη συναναστροφή του με τον Έπσταϊν, καθώς και οποιοδήποτε προσωπικό όφελος από τον ρόλο του ως ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο μεταξύ 2001 και 2011.

Συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Από την Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση έχει περιγραφεί αποκλειστικά ως «ένας άνδρας γύρω στα 60 από το Νόρφολκ», καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις συνήθως δεν κατονομάζουν άτομα εκτός εάν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο έκπτωτος πρίγκηπας Άντριου ανακρίθηκε ως ύποπτος για παράπτωμα σε δημόσιο αξίωμα, αφού μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύθηκαν στα «Αρχεία Έπσταϊν» φάνηκε να υποδηλώνουν ότι είχε μοιραστεί εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Το σπίτι του στο κτήμα Σάντριγχαμ του Βασιλιά Καρόλου Γ' στο Νόρφολκ, καθώς και η πρώην κατοικία του, το Ρόγιαλ Λοτζ στο Ουίνδσορ, ερευνήθηκαν αμφότερα από ντετέκτιβ.

Σε μια νέα ενημέρωση για την υπόθεση, ο υποδιευθυντής της Αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση, Όλιβερ Ράιτ, επανέλαβε την έκκληση των Αρχών για πληροφορίες, δηλώνοντας: «Ενθαρρύνουμε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί μας».

Το παράπτωμα σε δημόσιο αξίωμα είναι ένα ευρύ αδίκημα που ορίζεται ως η σκόπιμη παραμέληση καθήκοντος από κάποιον που κατέχει δημόσιο αξίωμα, μέσω συμπεριφοράς που μπορεί δυνητικά να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως σεξουαλικό παράπτωμα, οικονομικό παράπτωμα, κατάχρηση εξουσίας, παράπτωμα που οδηγεί σε προσωπικό όφελος και διαφθορά.

«Στο μικροσκόπιο» αναφορά του BBC

Σύμφωνα πάντα με το BBC, αν οι ντετέκτιβ έκριναν ποτέ ότι η έρευνά τους προσέκρουε σε ανυπέρβλητα προβλήματα, θα είχαν καθήκον να τη σταματήσουν. Είναι σαφές ότι δεν έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο, ωστόσο υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες η αστυνομία και η CPS να είναι σε θέση να λάβουν απόφαση σχετικά με την απαγγελία κατηγοριών πριν από το 2027. Ο Όλιβερ Ράιτ, δήλωσε ότι «η έρευνα συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς».

Σημειώνεται πως έπειτα από ρεπορτάζ του BBC ότι μια γυναίκα γύρω στα 20 στάλθηκε από τον Έπσταϊν για να έχει σεξουαλική επαφή με τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, η αστυνομία ήρθε σε επαφή με τον δικηγόρο της στο πλαίσιο της αξιολόγησης του ισχυρισμού.

«Έχουμε έρθει σε επαφή με τον νομικό εκπρόσωπο της γυναίκας για να επιβεβαιώσουμε ότι, σε περίπτωση που επιθυμεί να το καταγγείλει στην αστυνομία, η καταγγελία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη και θα αντιμετωπιστεί με προσοχή, ευαισθησία και σεβασμό για την ιδιωτική της ζωή και το δικαίωμά της στην ανωνυμία».

Επίσημη έρευνα δεν έχει ξεκινήσει.