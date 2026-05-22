Πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει ποτέ να φοράμε καινούρια ρούχα πριν τα πλύνουμε, κάτι που σε άλλους φαίνεται υπερβολικό. Ωστόσο, οι δερματολόγοι εξηγούν ότι αυτή η σύσταση έχει επιστημονική βάση, καθώς αρκετοί εμφανίζουν ερεθισμούς ή αλλεργικές αντιδράσεις μετά την πρώτη χρήση των νέων ενδυμάτων.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok και το Reddit, υπάρχουν πολλές αναρτήσεις όπου χρήστες περιγράφουν εξανθήματα, κοκκινίλες και έντονη φαγούρα αμέσως μετά τη χρήση καινούριων ρούχων.

Η δρ. Susan Massick από το Ohio State University Wexner Medical Center αναφέρει ότι βλέπει συχνά τέτοιες αντιδράσεις σε ασθενείς της, κυρίως σε σημεία όπου το ρούχο τρίβεται περισσότερο στο σώμα, όπως οι μασχάλες, η μέση, ο λαιμός και η βουβωνική χώρα.

Οι αιτίες είναι ποικίλες. Τα καινούρια ρούχα μπορεί να περιέχουν σκόνη ή ρύπους από την αποθήκευση και τη μεταφορά τους. Ωστόσο, ο βασικός παράγοντας είναι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των υφασμάτων. Κατά τη βιομηχανική επεξεργασία των ρούχων εφαρμόζονται διάφορα χημικά, όπως αντιμυκητιασικά, αρωματικά και ουσίες που μειώνουν το τσαλάκωμα ή κάνουν τα υφάσματα πιο ανθεκτικά. Αυτές οι ουσίες μπορεί να παραμείνουν στο ύφασμα και να έρθουν σε επαφή με το δέρμα.

Ιδιαίτερα συχνές αιτίες ερεθισμού είναι οι βαφές, ειδικά αυτές με αζωχρώματα που συναντάται σε συνθετικά υφάσματα όπως ο πολυεστέρας. Επίσης, η φορμαλδεΰδη, που χρησιμοποιείται για να μην τσαλακώνουν τα ρούχα, καθώς και υπολείμματα φυτοφαρμάκων από την καλλιέργεια του βαμβακιού, μπορούν να προκαλέσουν δερματικές αντιδράσεις. Ακόμη και αρώματα ή finishing agents που δίνουν ευχάριστη υφή ή μυρωδιά μπορεί να ερεθίσουν το ευαίσθητο δέρμα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι τέτοιες ουσίες δεν είναι σπάνιες. Για παράδειγμα, σε μελέτη στην Ισπανία βρέθηκε φορμαλδεΰδη σε περίπου 20% των δειγμάτων παιδικών και βρεφικών ρούχων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και ρούχα με την ένδειξη «οργανικά» μπορεί να περιέχουν βαφές και χημικά φινιρίσματα.

Το πλύσιμο των ρούχων πριν την πρώτη χρήση βοηθά να απομακρυνθεί ένα μέρος αυτών των ουσιών, όπως οι περιττές βαφές, τα αρώματα και η φορμαλδεΰδη. Ωστόσο, δεν αφαιρούνται όλα τα χημικά, καθώς ορισμένες ουσίες είναι σχεδιασμένες να παραμένουν στο ύφασμα για μεγάλο διάστημα.

Συμπερασματικά, το πλύσιμο των καινούριων ρούχων δεν είναι υπερβολή, αλλά μια απλή προληπτική πρακτική που μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος, ειδικά σε άτομα με ευαισθησία.

Με πληροφορίες από New York Times