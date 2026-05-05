Η σωστή υγιεινή στην κουζίνα δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερο νερό.

Η καθαριότητα στην κουζίναείναι απαραίτητη, όμως κάποιες «καλές συνήθειες» μπορεί τελικά να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Το πλύσιμο ορισμένων τροφίμων στον νεροχύτη δεν ενισχύει την υγιεινή, αντίθετα, μπορεί να διασπείρει βακτήρια, να μολύνει επιφάνειες και σκεύη ή ακόμα και να υποβαθμίσει τη θρεπτική αξία και την ποιότητα των τροφίμων.

Δείτε ποια τρόφιμα καλό είναι να μην πλένετε και τι να κάνετε αντί γι’ αυτό.

1. Ωμά κρέατα και πουλερικά

Το πλύσιμο ωμού κοτόπουλου, βοδινού ή χοιρινού δεν απομακρύνει τα βακτήρια. Αντίθετα, τα σταγονίδια νερού μπορούν να μεταφέρουν μικρόβια όπως σαλμονέλα σε πάγκους, σκεύη και άλλα τρόφιμα.

Τι να κάνετε: Μαγειρέψτε το κρέας καλά (τουλάχιστον στους 74°C) και φροντίστε να πλένετε σχολαστικά τα χέρια και τις επιφάνειες μετά τον χειρισμό του.

2. Αυγά με το κέλυφος

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα αυγά που κυκλοφορούν στο εμπόριο έχουν ήδη καθαριστεί. Το πλύσιμό τους μπορεί να τα κάνει πιο ευάλωτα σε ρωγμές και να επιτρέψει την είσοδο μικροβίων.

Τι να κάνετε: Αν χρειάζεται, σκουπίστε τα απαλά με ένα στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί.

3. Προπλυμένα λαχανικά και σαλάτες

Τα προϊόντα με ένδειξη «έτοιμα προς κατανάλωση» ή «προπλυμένα» δεν χρειάζονται επιπλέον πλύσιμο.

Τι να κάνετε: Καταναλώστε τα απευθείας. Το επιπλέον πλύσιμο μπορεί να τα μολύνει από τον νεροχύτη ή τα χέρια σας.

4. Μανιτάρια

Τα μανιτάρια απορροφούν εύκολα νερό, με αποτέλεσμα να χάνουν τη σφιχτή υφή τους και να γίνονται «λασπωμένα» στο μαγείρεμα.

Τι να κάνετε: Καθαρίστε τα με μια βούρτσα ή σκουπίστε τα με χαρτί. Αν χρειαστεί, ξεπλύνετέ τα πολύ γρήγορα και στεγνώστε τα αμέσως.

5. Ρύζι

Το έντονο ξέπλυμα μπορεί να αφαιρέσει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες Β και σίδηρο, που έχουν προστεθεί στο προϊόν.

Τι να κάνετε: Μην το ξεπλένετε, εκτός αν το απαιτεί συγκεκριμένη συνταγή για λόγους υφής.