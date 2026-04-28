Η TÜV NORD Hellas, σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και τις εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων AG ADVENT και SafeEat παρουσιάζουν το νέο και καινοτόμο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης με τίτλο:

«Εμπειρογνώμονας Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Expert in Food Safety Management Systems – X-FSMS)».

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου σώματος εξειδικευμένων επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων στην ασφάλεια τροφίμων, ικανών να:

Στελεχώσουν επιχειρήσεις τροφίμων

Δραστηριοποιηθούν ως σύμβουλοι ανάπτυξης συστημάτων ασφάλειας τροφίμων

Συμμετάσχουν σε εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις

Το X-FSMS προσφέρει ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, με έμφαση στη σωστή μελέτη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP και συναφή πρότυπα), στις τεχνικές επιθεωρήσεων, στα προαπαιτούμενα προγράμματα (PRPs), στην αναγνώριση, ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, στην κουλτούρα ασφάλειας τροφίμων και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Μέσα από στοχευμένα εργαστήρια, μελέτες περιπτώσεων (case studies), προσομοιώσεις επιθεώρησης και πρακτικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με πραγματικές συνθήκες λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και αποκτούν τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που απαιτείται στην πράξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Απόφοιτους ή τελειόφοιτους Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημείας, Βιολογίας, Διαιτολογίας, Γεωπονίας, Κτηνιατρικής και συναφών επιστημών

Επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων (υπεύθυνους ποιότητας και παραγωγής, στελέχη εστίασης και λιανικής, επιθεωρητές, συμβούλους)

Νέους επιστήμονες που επιθυμούν να εξελιχθούν ως Food Safety Specialists, επιθεωρητές ή σύμβουλοι συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

Εκπαιδευτές στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων

Το πρόγραμμα καλύπτει τους τομείς εργασίας Food Safety Specialist (ESCO 2263.2) και Food Safety Inspector (ESCO 3257.3), σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ταξινόμηση ESCO και οδηγεί σε αντίστοιχη πιστοποίηση επάρκειας κατά EN ISO/IEC 17024.

Δομή και διάρκεια

Συνολική διάρκεια: 80 ώρες (56 ώρες θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση + 24 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις τροφίμων ή shadow audits)

Μέγιστη διάρκεια παρακολούθησης: έως 3 μήνες

Πιστωτικές μονάδες: 4 ECVETs

Εκτιμώμενη έναρξη προγράμματος: Μάρτιος 2026

Περιορισμένες θέσεις – τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Η εκπαίδευση υλοποιείται με μικτό μοντέλο (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας HUA Open eClass, ενώ η τελευταία ημέρα περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις κατανόησης. Μετά την ολοκλήρωση, υλοποιούνται διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας THEO-re, οι εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας επαγγελματικών προσόντων κατά EN ISO/IEC 17024, μέσω του κορυφαίου Φορέα πιστοποίησης TÜV NORD Hellas.

Ο κ. Βιργίνιος Βουδούρης, Διευθυντής Πιστοποίησης Προσώπων της TÜV NORD Hellas, δήλωσε: «Η πιστοποίηση επαγγελματιών κατά EN ISO/IEC 17024 παρέχει στους συμμετέχοντες αναγνωρισμένο διεθνώς επαγγελματικό κύρος και αξιοπιστία. Υλοποιώντας το πρόγραμμα X-FSMS, δίνουμε τη δυνατότητα στην αγορά τροφίμων και δη στους επαγγελματίες της ασφάλειας τροφίμων, να αποκτήσουν και να επιβεβαιώσουν δεξιότητες και γνώσεις σε ένα υψηλών προδιαγραφών πλαίσιο, αυξάνοντας την αξία τους στην αγορά και ενισχύοντας την ποιότητα των επιχειρήσεων που εργάζονται».

Ο κ. Γεώργιος Μπόσκου, Αν. Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, δήλωσε: «To X-FSMS συνδυάζει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό περιεχόμενο με πρακτική εφαρμογή, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μελλοντικών επαγγελματιών ασφάλειας τροφίμων, εξοπλίζοντάς τους με πρακτικά εργαλεία που θα τους κάνουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας».

Ο κ. Νίκος Γδοντέλης, Γενικός Διευθυντής της AG ADVENT, ανέφερε: «Από την πλευρά της αγοράς, το πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων να αποκτήσουν ουσιαστικές δεξιότητες και γνώσεις που εφαρμόζονται άμεσα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Επενδύοντας στην κατάρτιση και πιστοποίηση των στελεχών, ενισχύουμε την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των επιχειρήσεων στη σύγχρονη αγορά».

Ο Δρ Ανδρέας Σουλιώτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Safe Eat, δήλωσε: «Το X-FSMS σχεδιάστηκε για να καλύψει ένα πραγματικό κενό που βλέπουμε καθημερινά στην αγορά: επαγγελματίες με θεωρητική γνώση αλλά περιορισμένη πρακτική εμπειρία στην εφαρμογή και αξιολόγηση συστημάτων ασφάλειας τροφίμων. Μέσα από τη δομημένη σύνδεση θεωρίας, πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και συμμετοχής σε πραγματικές επιθεωρήσεις, το πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες τα εργαλεία και τη νοοτροπία που απαιτεί η σύγχρονη αγορά, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις της καθημερινής λειτουργίας και των ελέγχων».

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

https://lll.hua.gr/programmata/xfsms/