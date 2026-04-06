Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας σε εν κινήσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε ενώ το ασθενοφόρο ήταν εν κινήσει στο 276 χλμ της Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, μετά τον Αλμυρό Βόλου.
Το ασθενοφόρο κάηκε ολοσχερώς. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, όταν έφτασαν οι δυνάμεις της στο σημείο, το πλήρωμα και ο ασθενής που μετέφερε είχαν ήδη κατέβει από το φλεγόμενο όχημα και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μαζί με τον ασθενή συνέχισαν με άλλο ασθενοφόρο.
