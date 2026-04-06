Η φωτιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί του πληρώματος του ΕΚΑΒ και του ασθενή που μετέφερε.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας σε εν κινήσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε ενώ το ασθενοφόρο ήταν εν κινήσει στο 276 χλμ της Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, μετά τον Αλμυρό Βόλου.

Το ασθενοφόρο κάηκε ολοσχερώς. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, όταν έφτασαν οι δυνάμεις της στο σημείο, το πλήρωμα και ο ασθενής που μετέφερε είχαν ήδη κατέβει από το φλεγόμενο όχημα και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μαζί με τον ασθενή συνέχισαν με άλλο ασθενοφόρο.

