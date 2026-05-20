Στην κατοχή του βρέθηκαν πάνω από 3.000 πακέτα λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα της Τρίτης, 19/05, στη Νέα Ιωνία, με τη κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθέντας διακινούσε πλήθος λαθραίων τσιγάρων. Οι αστυνομικοί εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά του και έπειτα από έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3.233 λαθραία καπνικά προϊόντα,

9 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των 1.460 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.