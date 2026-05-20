Οι απαντήσεις του Ιράν θα πρέπει να είναι «100% καλές», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Ιράν θα πρέπει να δώσει τις σωστές απαντήσεις, διαφορετικά όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα, καθώς οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ερώτηση για το αν υπήρξε κάποια απάντηση από την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Είναι οριακό, πιστέψτε με. Εάν δεν πάρουμε τις σωστές απαντήσεις, θα γίνουν (τα πράγματα) πολύ γρήγορα. Είμαστε ήδη έτοιμοι. Πρέπει να πάρουμε τις σωστές απαντήσεις και πρέπει να είναι 100% καλές απαντήσεις».

Ο πόλεμος στο Ιράν «θα τελειώσει σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», ανέφερε ακόμα. «Οι τιμές του πετρελαίου θα καταρρεύσουν. Έχουμε 1.600 πλοία στα Στενά του Ορμούζ που είναι φορτωμένα με πετρέλαιο, τα οποία θα βγουν πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για πόσο θα περιμένει, απάντησε: «Μπορεί να είναι λίγες ημέρες, αλλά θα γίνουν γρήγορα τα πράγματα». Πρόσθεσε πως το Ιράν είναι «ένα ηττημένο έθνος», αλλά σχολίασε ότι η Ουάσινγκτον διαπραγματεύεται με «πολύ πιο λογικούς ανθρώπους στην Τεχεράνη.

Ο Τραμπ έκανε δηλώσεις λίγο αφότου έγινε γνωστό ότι στις ΗΠΑ απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος του Ραούλ Κάστρο. Όταν ρώτησαν τον Αμερικανό πρόεδρο αν θα υπάρξει κλιμάκωση στην Κούβα, απάντησε αρνητικά.

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Καταρρέει, είναι ένα χάλι, έχουν χάσει τον έλεγχο», πρόσθεσε. Πάντως δεν θέλησε να απαντήσει τι θα ακολουθήσει για την Κούβα. «Θα δούμε. Είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε τους πολίτες», είπε.

